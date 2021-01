Debatt: M: Visst är det dags för ett uppvaknande

Replik på inlägget "Sent ska syndarna vakna", VLT den 28 december.

Jag delar insändaren Maries uppfattning om att det inte är hedervärt av majoriteten i Västerås äldrenämnd att mitt under brinnande pandemi göra politik av att rätta till sina egna misstag. Nu är tid för ödmjukhet och inte för politiska poänger.

Det är beklagligt att riks- såväl som lokalpolitiker reagerat sent på brister inom äldreomsorgen och agerar först när krisen är ett faktum – ingen nämnd, ingen glömd, och mitt eget parti inräknat. Det är däremot inte en absolut sanning att alla de brister som blottlagts under pandemin varit helt kända på förhand. Det är inte heller så att all äldreomsorg är dålig. Mycket som görs inom omsorgen är väldigt bra och utförs med kvalité av kompetent personal. Det är viktigt att komma ihåg.

Problemen inom äldreomsorgen har däremot ställts på sin spets under pandemin. I Västerås är det också tydligt att bristerna inte har fångats upp av stadens kvalitétsledningssystem. Skribenten Marie har därmed en viktig poäng i att kvalitén inom äldreomsorgen måste kontrolleras. För det krävs ett fungerande och träffsäkert kvalitétsledningssystem.

Ett av förslagen från M/KD under mandatperioden har varit att se över och kvalitétssäkra Äldrenämndens eget kvalitétsledningssystem. Vi anser nämligen likt skribenten att det brister.

Redan under 2019 visade VLT:s artikelserie att det fanns allvarliga brister inom äldreomsorgen fastän rapporteringen till den politiska nämnden tvärtom visade att kvalitén var god och nöjdheten hög. Redan här reagerade oppositionen på det självklara. Hur kunde bilderna skilja sig åt. Ett system som uppenbart missar att larma om hur verkligheten ser ut måste göras om. Majoriteten var däremot nöjda med hur kvalitétsledningssystemet fungerade och röstade ned oppositionens förslag.

M/KD har också krävt en oberoende, extern utredning av hur Äldrenämndens granskning av de privata utförarna går till och av metodiken. Det är viktigt att granskning sker både av egenregin och av de privata utförarna liksom att det görs på ett likvärdigt och korrekt sätt. Även detta förslag röstades ned av majoriteten.

Pandemin har nu levererat ett plågsamt och sorgligt facit på att det är högst aktuellt att kvalitétssäkra det egna kvalitétsledningssystemet. ”Sent ska syndarna vakna” skriver Marie – och det stämmer – visst finns det anledning till ett uppvaknande.

Tack till skribenten Marie för ett bra inlägg som sätter fokus på relevanta frågor.

Anna Nordin (M)

2:e vice ordförande i äldrenämnden

Anmäl text- och faktafel