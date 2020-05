Debatt: Mälarporten – en stad i staden

Mälarporten är mycket mer än ett resecentrum eller ett tak över resecentrum. Mälarporten ska bli Västerås nya stadsdel med över 10 000 nya hem och många andra verksamheter. En hel stad i staden planeras, det är ett område som kommer att knyta ihop Västerås olika delar. Den viktigaste pusselbiten i denna stadsdel är stationsområdet och resecentrum.

Det gör att hela centrala Västerås förändras. Det ska fungera för våra barn och barnbarn. Vi bygger för att Västerås ska kunna ha 230 000 innevånare 2050. Mälarporten blir en del av ett utvidgat city.

Vi i majoritetspartierna i Västerås, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet, är helt eniga om behovet av ett nytt resecentrum och helt eniga om att detta resecentrum ska innebära en smidig tillvaro för dem som reser till och från Västerås, inte minst för våra pendlare. Inte bara för den som kommer med tåg eller buss utan också för den som passerar till fots, med cykel eller kommer till stationen med bil.

Det är otroligt viktigt att stationsområdet blir bra och kan växa i takt med staden och de kraftigt ökade resandeströmmar vi har framför oss. Resecentrum blir navet i den nya stadsdelen och är hela förutsättningen för att utveckla området.

Nej, det finns ingen politisk prestige i projektet. Det finns bara en stark vilja att få ett ändamålsenligt resecentrum på plats som är till gagn för alla som reser eller behöver ta sig förbi stationsområdet. Som binder ihop de delar av Västerås som ligger norr om och söder om järnvägen.

Stationen byggs i etapper som gör det möjligt att ta investeringen när den behövs. Vi ska skapa förutsättningar för ett stationsområde som håller för minst 100 år framöver och även efter det kan utvecklas i takt med staden.

De frågor som har varit mycket debatterade under åren är tillgängligheten för bilar och om passagerna ska vara över eller under järnvägen. I den fördjupade översiktsplanen som kommunfullmäktige antog 3 oktober 2013 fanns möjlighet till både passage över och under spåren.

De två arkitektbyråer som tog fram förslagen till utformning, BIG och Tengbom, förordade båda passage över spåren och därmed var frågan avgjord. Det blev som Moderaterna med flera partier ville, med passager över spåren för att knyta ihop staden.

Det som följde sedan var att tjänstemännen i projektgruppen vid två tillfällen under 2015 presenterade det förslag man förordade, nämligen BIG:s utformning med det speciella taket. Den 3 juni 2015 beslutade kommunstyrelsen, inte utan en viss entusiasm, i enighet att följa tjänstemännens rekommendation att godkänna förslaget som underlag för detaljplanering av ett nytt resecentrum. Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) och dess andre vice ordförande Elisabeth Unell (M), tillika oppositionsråd, hade en pressträff direkt efter beslutet.

Efter det har arbetet i projektet fortsatt och den 27 september 2018 beslutade byggnadsnämnden i enighet om samråd för Mälarportens första detaljplan, innehållande bland annat resecentrum.

Vår poäng är att partierna i kommunfullmäktige varit delaktiga från början i att byta ut vårt nuvarande dysfunktionella resecentrum mot ett som tar de resande som utgångspunkt, bygger ihop staden till en helhet och är en viktig del av gestaltningen av vår stad.

Det första beslutet om utredning av stationsområdet togs under alliansstyret 2007. Detta eftersom det resecentrum som stod färdigt 1997 redan då betraktades som otillräckligt för resandeströmmarna. I april 2010 – efter omfattande utredningar – togs beslut om att järnvägen även fortsättningsvis skulle gå i markplan.

Vi är nu inne i ett viktigt skede i projekt Mälarporten och vi uppskattar det stora engagemanget som finns i frågan. Vår ambition är att kunna åstadkomma en bred majoritet som håller över mandatperioder och vi vill därmed se till att så många partier som möjligt i kommunfullmäktige står bakom vårt framtida resecentrum. Vi kommer inte medverka till att bygga ett nytt provisorium som bara håller i 10–20 år. Västerås behöver ha ett resecentrum som klarar behoven ur ett 100-årsperspektiv och vi behöver med gemensamma krafter jobba för att nya resecentrum kommer med i statens nationella plan för infrastruktur.

Vi kommer inte att kompromissa med de viktiga funktionerna: bekvämlighet för alla resenärer, passager som bygger ihop staden och en gestaltning som blir en viktig del av den nya stadsdelen och välkomnandet till Västerås.

Anders Teljebäck

kommunstyrelsens ordförande, gruppledare (S)

Jesper Brandberg

kommunalråd, gruppledare (L)

Vicki Skure Eriksson

kommunalråd, gruppledare (C)

Anna Thunell

kommunalråd, gruppledare (MP)

