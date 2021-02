Debatt: Människors behov av fysisk aktivitet kvarstår

En studie av Novus och Mälardalens högskola visar att den fysiska aktiviteten bland svenskarna har minskat under coronapandemin. Tiden de lägger på måttligt ansträngande aktivitet (när man blir andfådd) har minskat med 100 minuter per vecka, och tiden för mycket ansträngande aktiviteter (som löpning) med en halvtimme. Även andelen personer som inte rör sig alls har ökat. Fyra av tio utför ingen måttligt ansträngande fysisk aktivitet i dag vilket ska jämföras med tre av tio före pandemin. Nära hälften utför ingen mycket ansträngande fysisk aktivitet, jämfört med en tredjedel före pandemin. Därtill har stillasittandet ökat med 40 minuter per dag.

För 33 procent av svenskarna är tiden för gym-, lag- och rehabträning väldigt mycket mindre eller mycket mindre i dag jämfört med före pandemin. För 11 procent har träning på egen hand (till exempel hemmaträning) ökat mycket eller väldigt mycket under pandemin. Det finns dock skillnader. Kvinnor ägnar sig i mindre omfattning åt måttligt eller mycket ansträngande aktiviteter under pandemin, och ju äldre de blir desto mindre. Kvinnor i alla åldrar har minskat träningen i organiserad form väldigt mycket eller mycket, medan yngre män ägnar sig väldigt mycket mer eller mycket mer åt organiserad träning. Yngre och medelålders kvinnor ägnar lika mycket eller mer tid åt fysisk aktivitet på egen hand i dag som tidigare medan äldre kvinnor ägnar mycket mindre tid åt sådana aktiviteter.

Vilka slutsatser kan då dras? Det finns många sociala och hälsorelaterade vinster med fysisk aktivitet. Därför är minskad vardagsmotion och ökat stillasittande en viktig fråga. Om den fysiska aktiviteten minskar kraftigt uppstår negativa hälsoeffekter inom några veckor. Kvarstår inaktiviteten ökar risken för bland annat högt blodtryck, minskad muskelmassa, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och depression.

Att ersätta organiserad träningsverksamhet med egna aktiviteter är svårt och förklarar nog den lägre graden av fysisk aktivitet hos många.

Kvinnorna rör sig mindre än förut och deltar allt mindre i organiserad motion och träning. De är också mindre nöjda med livet just nu. En förklaring kan vara att kvinnorna har fått ta större ansvar för ”livspusslet” under pandemin. En del människor har samtidigt ökat sin fysiska aktivitet. Fler än hälften uppger att deras mående och nöjdhet med livet är oförändrat eller är bättre jämfört med före pandemin. Men det är männen som mår bättre och är nöjdare.

Att ersätta organiserad träningsverksamhet med egna aktiviteter är svårt och förklarar nog den lägre graden av fysisk aktivitet hos många. Samtidigt går det att behålla motivation och återskapa struktur. Kriser kan leda till nya goda vanor. Utmaningen är att behålla dem.

För att motverka negativa långtidseffekter av fysisk inaktivitet krävs därför ett intensifierat arbete med att informera om hälsofördelar med fysisk aktivitet och hur man kan vara fysisk aktiv trots restriktioner. Goda exempel bör lyftas fram. Det behövs målgruppsanpassade vägledningar om hur goda vanor kan skapas och behållas, och bättre möjligheter för fysisk aktivitet och pauser från stillasittande vid hemmaarbete och på arbetsplatser.

Det räcker att öka sin fysiska aktivitet lite grann för att nå goda hälsoeffekter. De som har mest att vinna på att bli mer fysiskt aktiva är de som rör sig minst. Denna grupp har ökat under pandemin. Därför bör stöd riktas till just dem. Individers och gruppers förändrade nivåer av fysiska aktivitet och mående under coronapandemin visar att det krävs olika lösningar för olika människor. För en sak är säker: även om världen förändras kvarstår behovet av fysisk aktivitet.

Maria Elvén

fil dr i fysioterapi, Mälardalens högskola

Jonas Stier

professor i socialt arbete, Mälardalens högskola

