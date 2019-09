Debatt: Moderaterna satsar på de unga

Ska Västerås utvecklas krävs det stort engagemang av alla västeråsare och att fler väljer att bli politiskt aktiva. Vi moderater tycker det är rimligt att politiska företrädare är skrivna på den ort där de är förtroendevalda. Det finns en anledning till att vi har kommuner och att grunden för kommunpolitik är att man bor i den kommun man representerar och arbetar för, vilket bland annat är en förutsättning för att kunna bli vald till kommunfullmäktige. Nu försöker S-styret göra denna sakfråga personifierad mot en enskild förtroendevald, när vi ifrågasätter undermåligt beslutsunderlag och där vi sjösätter en princip att det inte spelar någon roll om man bor i Västerås för att vara kvar som kommunpolitiker. Det är en större fråga och handlar inte bara om unga. Det berör alla förtroendevalda som flyttar från Västerås.

Inför kommunfullmäktige den 5 september hade vi att ta ställning till huruvida en förtroendevald ska få folkbokföra sig i en annan kommun och samtidigt ha kvar uppdrag i en nämnd i Västerås. Vi vill först och främst understryka att detta inte på något vis är riktat mot någon enskild politiker utan handlar om principer. Vi röstade då för en återremiss av ärendet då vi anser att det finns frågeställningar som vi måste få klarhet i innan vi kan fatta ett beslut. Vi vill med detta se till att det finns regler för hur vi ska hantera liknande frågor i framtiden så att det blir samma förutsättningar för alla. De frågor vi hänvisade till var bland annat följande:

• Gäller det enbart studerande eller även vid till exempel arbete?

• Vilken förankring finns fortsättningsvis i Västerås?

• Gäller det oavsett var man flyttar? Utomlands?

• Vilka ersättningar ska betalas ut? Resor från bostaden (eller arbete) gäller enligt nuvarande reglemente och det kan bli mycket kostsamt.

• Hur många kan bli aktuella när vi nu ändrar och fastställer en princip att man inte behöver vara skriven i Västerås för att ha ett uppdrag?

• Bedömning om personen i fråga kommer att flytta tillbaka.

Rent principiellt anser vi att det är tveksamt för en förtroendevald att skriva sig på annan ort än den man har sitt uppdrag i. Vi menar att det är rimligt från ett demokratiskt perspektiv att den som är förtroendevald ska rösta och betala skatt i den beslutande församling som man är verksam i. Studiestödet från CSN räcker till mycket, men inte till allt och många studenter jobbar därför extra vid sidan av studierna och inte minst under sommaruppehållet. Cirka 43 procent av alla studenter arbetar extra enligt CSN. Nämnduppdraget är arvoderat och den förtroendevalda betalar skatt för detta. Dessutom finns alla möjligheter att söka förtroendeuppdrag på studieorten och sedan söka sig tillbaka till hemkommunen efter studierna. Alternativt om studier sker inom rimligt avstånd kan den förtroendevalda i stället pendla, vilket många av våra moderata förtroendevalda valt att göra.

Moderaterna i Västerås sviker inte unga. Tvärtom. Under nuvarande mandatperiod har 15 personer under 30 år valts till nämnder och styrelser. Vi har ungdomar som studerar under tiden de sköter sina uppdrag, vi har ungdomar som avsagt sig uppdrag för att studera på annan ort och därefter kommer tillbaka och vi rekommenderar ungdomar till uppdrag i den kommun man flyttar till. Ungdomar ska ges möjlighet att vara med och besluta. Vi moderater arbetar metodiskt för att erbjuda duktiga unga moderater uppdrag i styrelser och nämnder.

Elisabeth Unell (M)

oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Anna Hård af Segerstad (M)

oppositionsråd

Marcus Jacobson (M)

andre vice ordförande i kommunfullmäktige

Eleonore Lundkvist (M)

andre vice ordförande i fastighetsnämnden

Caroline Högström (M)

andre vice ordförande i grundskolenämnden

Stefan Lindh (M)

ersättare i kommunstyrelsen

