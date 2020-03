Debatt: Näringslivet behöver stöd nu i dag – gärna i går

Jag själv är anställd, men vid sidan om mitt jobb även företagare. Som ekonom följer jag börsens utveckling dagligen. Vi har skådat det värsta börsraset sedan 1987. Företag drar in sina utdelningar och vi läser om H&M, med grund i Västerås, har fått stänga tusentals butiker världen över. Ekonomin faller platt, såväl för de stora som för de små, såväl för rika som fattiga.

Expertisen pratar nu om att kurvan är på väg att planas ut, men utan tidsplan.

Nationer världen över stänger gränser, sätter hela landet i karantän och begränsar sammankomster till så få som två personer. I Sverige är restriktionerna långt därifrån. Jag förstår att många vill höja rösten mot mig och påstå att de vill ha ett jobb att gå till och därför inte vill se några skarpare restriktioner.

Expertisen pratar nu om att kurvan är på väg att planas ut, men utan tidsplan. Pratar vi om sex månader innan kurvan når botten? Vad gör vi i Sverige bättre än alla andra länder? Om några månader lär det uppdagas vilken strategi som fungerat. Att isolera hela landet i en eller två veckor, eller låta situationen fortlöpa i många månader framöver. Jag är ingen expert, men har alla andra länder fel?

Italien är verkligen ett skräckexempel. Vi läser artiklar om 50-talet döda präster, som försökt bistå sina församlingar. Den största smittorsaken kan vara de symptomfria individerna. Bespara sjukvården. För det är där den största bördan ligger. Vi har inte tillräckligt med vårdplatser om Sverige blir det nya Italien. Vi måste hjälpas åt och påminna varandra vad som gäller.

Vi upplever nu permitteringar utan dess like. Var landar arbetslösheten när detta är över? Oppositionens senaste förslag om att slopa arbetsgivaravgifter under april och maj är så galet rätt. Företagen behöver räddas i dag, företagen behöver säkra sin tillvaro nu. I morgon kan vara för sent.

Regeringen pratar om att det skjutits in massvis med nödlösningar. Majoriteten är i form av lån. Är det vad företagen behöver i dag, när kassan är på väg att tömmas, anställda permitteras och det psykiska får sig en törn? Det är stöd näringslivet behöver. Nu, i dag, och gärna i går.

Det vi kan göra, är att hålla ihop. Näringsliv, såväl som den enskilde individen.

Jag kan upplevas som negativ. Jag tittade på statsministerns tal till nationen. Jag satt kluven framför tv-skärmen. Ska jag tro, hoppas och lita på att det här kommer att bli bra, till slut? Min ståndpunkt landade i något mitt emellan. Det var värmande att se en allvarsam statsminister tala om ansvar, gentemot varandra. Det enda som saknades var lösningar. Jag vet också att det är bekymmersamt att leda ett land i dessa tider, men näringslivet förväntade sig något mer. Något som kan rädda deras verksamhet, deras anställda men också liv.

Det vi kan göra, är att hålla ihop. Näringsliv, såväl som den enskilde individen. Låt oss stötta varandra. Vi har sett fantastiska exempel där äldre får hjälp. Låt oss fortsätta sprida värme. Vill du rädda ditt favorithak? Visa ditt stöd. Isolera konsumtionen till butiken, restaurangen, kaféet och all annan verksamhet, i din närhet. De behöver oss mer än någonsin och jag lovar att glädjen hos dessa inte har någon gräns, när just du kliver innanför dörren.

Det är många sektorer som förtjänar ett gigantiskt tack. Även om det är tufft för tillfället så vet vi att alla gör sitt bästa. Såväl statsministern som sjukvården. Människor hjälper och det värmer något otroligt. På väg till haket för att köpa mat kan vi även tänka på de hemlösa och fattiga. De som redan har det otroligt svårt.

Som en viss Ibrahimovic sa, ”let´s kick the virus away”, men låt oss lägga till ”together”!

Simon Issa

