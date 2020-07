Debatt: Nej till EU:s "bidragspaket" - dags för Sverige att sätta ned foten

Den 17 juli möts de 27 EU-ländernas ledare för förhandlingar i Bryssel. Dels gäller det EU:s budget för åren 2021-27, som föreslås omfatta 1 100 miljarder euro. Dels handlar det om ett särskilt krispaket omfattande 750 miljarder euro.

Genom EU:s omfördelningssystem har länderna i södra Europa vant sig vid att få generösa bidrag från länderna i norr. Bidragssystemet har under åren undergrävt mottagarländernas förmåga att själva få ordning på sin ekonomi och genomföra nödvändiga omstruktureringar. När flera länder i östra Europa anslöt som medlemmar till EU började det knaka i systemet. Plötsligt var det fler nettomottagare som skulle dela på kakan. Kunde kakan göras större?

Länderna i norra Europa förväntades att visa ytterligare solidaritet med fattigare medlemsstater. Den stora nettobetalaren Storbritannien fick nog och valde att lämna unionen. Även om höga EU-företrädare basunerat ut att det var britterna som förlorade ekonomiskt på detta, så innebar Brexit ett stort hål i kassan och väldiga bekymmer när den nya EU-budgeten nu ska sys ihop. Fler vill ha mer och färre ska stå för notan.

Sjukvården har under pandemin stått under stor press i många länder. Belgien, Spanien, Italien och Sverige har haft högst dödstal i relation till invånarantal.

För att lösa problem med dåligt skötta ekonomier och brist på nödvändiga reformer i flera medlemsstater så presenteras nu ett gigantiskt krispaket. Det motiveras av att EU måste bistå de länder som drabbats värst av covid-19.

Sjukvården har under pandemin stått under stor press i många länder. Belgien, Spanien, Italien och Sverige har haft högst dödstal i relation till invånarantal. När det nu föreslås ett krispaket ska Spanien och Italien beviljas omfattande bidrag medan Belgien och Sverige istället ska betala. Orsaken till detta är att problemet med tidigare dåligt skötta och tungt skuldsatta ekonomier bakas in i paketet. Därför föreslås även länder som Cypern och Grekland få stora bidrag, länder som klarat sig relativt lindrigt undan pandemin. Det handlar därmed huvudsakligen om att stötta länder som redan innan var i kris.

De svåraste förhandlingarna i helgen kommer uppenbarligen att gälla förslaget om krispaketet. EU planerar att låna upp 750 miljarder Euro och att medlemsländerna därmed förväntas ta på sig ett gemensamt skuldansvar. Förlaget har redan diskuterats livligt och positionerna innebär att länderna står långt ifrån varandra. De ”snålas” gäng, Danmark, Nederländerna, Sverige och Österrike, hävdar att krispaketet i sin helhet ska utformas i form av gynnsamma lån till de mest behövande länderna och att inget ska delas ut som bidrag.

Sverige har nog av egen ökad statsskuld och har behov av ytterligare insatser för att rädda samhället ekonomiskt från följderna av pandemin. Det krävs dessutom ett gigantiskt arbete för att utveckla äldreomsorgen. Därtill måste vi vara förberedda på att pandemin åter tilltar i styrka i vårt land.

Jag vädjar till Sveriges regering och företrädare för oppositionen att stå på sig, att hålla fast vid en ”snål” linje. Om krispaketet godtas i nuvarande form där lån tas för att dela ut bidrag, så riskerar EU att förändras i grunden. Då behöver Sverige sätta ned foten och om det inte hjälper ompröva sitt medlemskap.

Anders Garpelin

Anmäl text- och faktafel