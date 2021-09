Debatt: Ni som uppför er illa mot övningskörare

Undertecknad arbetar som trafiklärare och ibland blir jag bara så besviken på en del av er som innehar körkort. Jag ska förklara varför och kanske kan det gå upp ett litet ljus.

Den här röda skylten på övningsbilen (se bilden) betyder precis just det som står på skylten: ÖVNINGSKÖR. Det innebär i klartext att den som kör just nu inte innehar något körkort. Du som medtrafikant har ingen aning om vilka kunskaper vederbörande har. Precis ny eller rätt duktig. Den som sitter bredvid (läraren) kan inte alltid lösa allt blixtsnabbt och ibland handleder man så att eleven kan lösa en situation. Ibland kan det behövas ta några extra sekunder. Vi är i en viss trafikmiljö av en anledning i utbildningen.

Att som innehavare av körkort då till exempel stå bakom och tuta för att eleven råkar få motorstopp eller för att det går lite långsamt att komma iväg eller köra upp precis i baken där det är lutning in i en rondell/korsning och man uppenbarligen ser att övningsbilen har lite svårt att komma iväg underlättar ju inte det saken. Att köra om där det är heldraget och kasta sig in framför just i demonstrativt syfte känns ju rätt genant från någon som har körkort.

Här blir jag så himla besviken på de av er med körkort som uppför er illa.

Vi med den röda skylten har dubbelkommando och kan oftast lösa olika situationer men min uppmaning är att ta det lite lugnt.

Ni kanske kommer ihåg hur det var för många år sedan när ni själva började? Vill ni möta duktiga blivande medtrafikanter så ge dom en chans att bli det också. Handen på hjärtat, ni tror väl inte att eleven kommer iväg snabbare om ni stressar dem med tutan eller kör bättre om ni håller kort avstånd mellan bilarna?

Än värre är beteendet mot de fordon som har en grön skylt med samma text. Det innebär i klartext att det är en privat handledare som sitter bredvid. Här finns ingen möjlighet att gripa in med dubbelkommando. Oftast inga extra speglar så att de har koll runtom bilen. Så gentemot dessa är det lämpligt att chilla ännu mer och ge dessa möjligheten att föra bilen på ett säkert sätt.

Så nu när ni vet, kan vi inte bara komma överens om att ta det lite lugnare där ute i trafiken. Det måste finnas plats för alla trafikanter, inte bara de med flerårig vana utan även för nya och lite mer osäkra bilister.

Christian Lundbäck