Debatt: Nu går skam på torra land – igen

I mitt tidigare inlägg, "Nu går skam på torra land", VLT den 24 januari, angående brister i stadens hantering av latrin från fritidsbåtar i stadens fritidsbåtshamnar, vill jag göra följande tillägg. I Västerås stad finns en handlingsplan för fritidsbåtsverksamhet 2018–22 framtagen för att säkra utvecklingen av fritidsbåtsverksamheten i brett samarbete med flera intressenter i staden. Syftet med handlingsplanen är att främja förutsättningen för ett rikt båtliv, som är en viktig del av Västerås stads identitet.

Bakgrunden är att antalet fritidsbåtar ökar i kommunen vilket ställer krav på fritidsbåtsverksamheten som får en stor påverkan på miljön, främst utifrån båtbottenfärger och latrintömning som bägge påverkar Mälarens vattenkvalité. På sidan 15 i handlingsplanen under rubriken: Minskad övergödning orsakad av fritidsbåtsverksamhet, föreskrivs följande: Den 1 april 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet, som genomfördes av Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen, omfattar svenskt sjöterritorium i sin helhet och gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta. Det finns även ett krav på mottagningsanordning för toalettavfall som gäller för fritidsbåtshamnar. Definitionen av fritidsbåtshamn finns i 1 kap. 2 § SJÖFS 2001:13: "Fritidsbåtshamn – en plats eller geografiskt område som inrättats för att ge service till fritidsbåtar, dock inte små bryggor och enkla förtöjningsplatser. "Västerås stads fritidsbåtshamnar faller inom ramen för kravet för att ta emot toalettavfall.

Med anledning av att arrendatorn får nyttja sin båtplats under hela hyrestiden från och med den 1 januari till och med den 31 december, kontaktade jag ansvarig på Transportstyrelsen med anledning att kommunen stänger avfallsmottagningarna under vintern. Jag har ifrågasatt hos Transportstyrelsen om det är i enlighet med förbudet att stänga avfallsmottagningarna för säsongen. Transportstyrelsen menar att om det finns ett kontinuerligt behov så ska hamnarna tillhandahålla möjligheten för båtägare att kunna tömma septiktanken även under vinterhalvåret.

Då är min fråga till Vicki Skure-Eriksson, ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande: Hur kan då nämnden avtala bort kravet och skyldigheten att ta emot toalettavfall från fritidsbåtar även vintertid?

Rolf Bergqvist

