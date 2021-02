Debatt: Öka energieffektiviteten i bostädernas uppvärmning

Uppskattningsvis förbrukar de svenska hushållen mellan 120–150 TWh eller uppskattningsvis 30 procent av den totala energianvändningen. Ser man till förbrukning per kvadratmeter ligger fortfarande de flesta bostäder på över 100 kilowattimmar per kvm och år samtidigt som det finns hus som med samma komfort och innetemperatur som klarar sig på 10 kilowattimmar per kvadratmeter och år dvs bara en tiondel av vad ett normalhus förbrukar. Slutligen finns det de hus som per år leverera mer energi än de förbrukar. Vad är då förklaringen till dessa skillnader och hur skall man göra för att få ned energiförbrukningen utan att försämra boendekvalitet.

Vid planering och byggande bör bostäder läggas så de kan ta emot solljuset maximalt och de bör läggas högt och ej i dalgångar eller svackor. Grunderna måste vara så konstruerade att de inte leder bort värme till ingen nytta. Träd och vegetation måste anpassas så de inte avskärmar möjligheter för solceller och solfångare.

Huskonstruktionerna måste vara sådana att värmen kan magasineras och att inte köldbryggor uppstår. Allt detta är kontrollerbart genom värmefotografering. För redan byggda hus är köldbryggor och felkonstruktioner svåra parametrar men som på olika sätt må åtgärdas så långt det är möjligt i befintliga fastigheter. Det kan handla om isoleringar, byte av fönster med mera. I detta sammanhang är det viktigt att understryka att om fastigheten har fjärrvärme att taxorna är rörliga så det lönar sig att vidtaga energibesparingar. Men tyvärr gäller det inte överallt Det finns exempel på där den fasta delen av taxan är så hög att det är olönsamt att spara energi. Sådant beteende av de kommunala kraftvärmeföretagen borde vara straffbart i den förnyelsetid vi nu har i energisamhället.

Det som radikalt kan förändra situationen är användandet av solen och den lagrade energin i mark/berggrund och sjö. Solpaneler som direkt värmer vatten kan ge cirka 30 procent eller mer av en villas årsförbrukning.

Soluppvärmt vatten lagras i ackumulatortank. Mark, berg eller sjövärme kan antingen i sig själv eller tillsammans med solpaneler ge ytterligare energi. Den senare kräver pumpar som drivs elektriskt och den strömmen kan delar av året produceras via solceller. Men detta med luftvärmepumpar är ur elsynpunkt fyra gånger så effektivt som traditionell uppvärmning. Det är därför möjligt att få ned behovet av externt tillförd energi med upp till 75 procent av energibehovet för ett hus som i dag förbrukar 100 kilowattimmar per kvm skulle klara sig 25 kilowattimmar per kvm. Även energiplushus skapas som ger mer energi än det förbrukar tex via solceller vars överskott levereras till nätet eller lagras i elbilen.

Det finns två stora hinder just nu för energieffektiviseringarna. För det första är det ett likviditetsproblem dvs ha pengar tillgängliga för investeringar som betalar igen sig under en relativt lång tid. Här borde staten bidra med långsiktiga billiga krediter för fastigägares investeringar.

Kraftvärmeverkens monopolsituation och starka politiska inflytande måste brytas.

Solcellsbidraget är bra men räcker ej. För det andra kan det finnas ett motstånd i kommuner med fjärrvärme från de kommunala kraftvärmebolagen. Ty detta innebär att de får sälja mindre mängd fjärrvärme och kommer i konflikt med deras önskan att producera el. De vägar de kommunala kraftvärmeverken kan gå är att enbart bli värmeverk och producera den energi som behövs för fjärrvärmen och därmed sjunker bränslebehovet avsevärt som kan då användas för andra ändamål än uppvärmning tex för fordonsdrift, biokol för jordförbättring, och gas till gasturbiner för elproduktion (reservkraft).

Kraftvärmeverkens monopolsituation och starka politiska inflytande måste brytas. För närvarande sitter de på huvuddelen av de kommunala pengarna för energiomvändning samt att de har via teknikernas dominans ett massivt grepp om politikerna i sina styrelser och intresseföreningar. Därmed har det länge rått status Qwo och oföränderlighet och brist på vilja till förändring. Detta får inte hindra att Sverige kan spara 100 TWH av totalt 450 TWH dvs lika mycket energi som vattenkraften och kärnkraften levererar.

Georg Lagnerius

Mora

Karl-Erik Andersson

Västerås

