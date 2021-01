I politisk debatt är ”trygghet” ett ofta använt argument. Medborgarna antas ha rätt till trygghet och deras företrädare, politikerna, strävar efter att skapa och bevara denna trygghet. Besluten och åtgärderna varierar men målsättningen är konstant.

När det gäller Hässlö går trygghetsresonemanget ut på att flygplatsen är ”viktig infrastruktur”, dock utan klara belägg för påståendet. Varken Försvarsmakten, MSB eller infrastrukturministern gör den bedömningen. Regionen beräknar att en (1) organtransplantationen per år kan underlättas av flygtransport – starkare än så är inte trygghetsresonemanget.

Skulle en flygplats anläggas i dag, hade valet inte fallit på Hässlö. Den inskränker inte bara på naturvärden, släpper ut växthusgaser, tar pengar från andra satsningar, hindrar bostadsbebyggelse och lägger en bullermatta över stan: flygplatsen är också granne med västeråsarnas främsta vattentäkt – Badelundaåsen.

På flygplatsen hanteras mängder av flygbränsle och marken är svårt kontaminerad av PFAS och andra giftiga substanser. Vare sig om flygplatsen blir kvar eller inte måste dessa miljöskulder åtgärdas för att skydda vattnet, en basresurs för vår tillvaro.

Jag tror flygplatsförespråkarna plockade fram trygghetsargumentet av gammal vana. Eller kanske av brist på fantasi. Trygghet är ett begrepp som här passar sällsynt illa: varje år inträffar tio katastroftillbud vid Hässlö. Lyckligtvis avvärjs de flesta – senast genomfördes en nödlandning på en åker i Orresta efter att piloten flugit till Uppsala för att leverera en mobiltelefon.

Statens haverikommission har många exempel på allvarligare incidenter.

- 4 september 2019: Kollisionstillbud ovanför banan på Stockholm/Västerås flygplats med en Cessna 172, opererad av OSM Aviation Academy och en Piper PA-28 opererad av Frivilliga flygkåren. Cessnan genomförde upprepade instrumentinflygningar medan det andra planet flögs via en VFR-plan (visuell orientering). Planen flögs mot varandra på samma höjd, vid väjningen skilde 150 meter planen åt. Tillbudet resulterade i översyn av reglerna.

- 22 januari 2016, olycka på Ängsö. En Diamond DA 42, opererad av Airways Flygutbildning Svenska AB, störtade under övning. Ombord fanns en instruktör och en elev i framsits samt ytterligare en elev i baksits. Under skolpasset – som var planerat att omfatta bland annat inflygningar och flygning på en motor – skulle instruktören demonstrera en manöver kallad ”deep stall”. Mörker rådde under flygningen, som genomfördes under delvis instrumentflygning med ett molntäcke med undersida 300– 400 fot och en översida på cirka 2 000 fot med prognostiserad isbildning i moln.

Vid nedslaget i ett skogsparti trängde en trädstam in i flygkroppen varvid eleven i baksits kastades ut ur flygplanet. Under minskande sjunkhastighet och rotation – där delar av flygplanet återfanns i de omgivande träden – slog flygplanet slutligen ner i skogspartiet och blev totalt demolerat. De två i framsits överlevde men blev allvarligt skadade. Eleven i baksits, som även han erhöll allvarliga skador, kom till sans utanför flygplansvraket. Såväl haverikommissionen som typcertifikatinnehavaren Diamond har gjort bedömningen att den utförda manövern kan klassificeras som en typ av avancerad flygning som inte är tillåten enligt flygplanets godkända handbok.

- 20 augusti 2015, olycka på Hässlö med Piper PA-28. I samband med start körde planet av landningsbanan.

- 13 februari 2015, en Piper PA 46 Malibu Meridian havererade vid nödlandning efter start från Stockholm-Västerås flygplats. Ombord på planet fanns tre personer. Strax efter start tappade flygplanet motoreffekt och nödlandade på ett fält på Björnön. Flygplanet blev helt förstört vid olyckan och de ombordvarande fick lindriga skador. Vid haveriet – som inträffade i ett område intill en sekundär skyddszon för vattentäkten till Västerås stad – uppkom ett betydande utsläpp av bränsle. Haveriplatsen sanerades därför efter olyckan.

- 20 augusti 2015, ett flygplan av modellen PA28-161, opererat av SAS Flygklubb, åkte av landningsbanan och genom staket. Olyckan inträffade under skolflygning. Inga personskador.

Jag tror man ska vara försiktig med påståenden om vad som gör livet tryggt. Inte heller en nedläggning av Hässlö kan sägas vara trygghetsskapande: vissa faror och hot undanröjs visserligen men det står alltid nya på tur. Kampen för den egna och mänsklighetens existens pågår ständigt. Vilka risker vi tar är, och måste vara fråga om avvägningar och bedömningar.

Tryggt blir det aldrig.

Martin Hedén

Fotnot. Den som vill ta del av en rekonstruktion av ett sådant olyckstillfälle, nämligen det första exemplet i denna text, kan klicka sig fram till https://www.havkom.se/assets/homepage/L136-19.mp4

