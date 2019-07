Debatt: Orimligt stora barngrupper i Västerås

De tre utbildningsnämnderna i Västerås har en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för barn och unga i Västerås. Kunskap, arbetsro och trygghet är nyckelord som måste prägla Västerås skolor och förskolor. Våra unga västeråsare ska möta kunskapsutmaning och en positiv framtidstro i våra verksamheter. Vi är övertygade om att en framgångsrik skola byggs av engagerade och kompetenta lärare och rektorer. Minskad administration, fokus på uppdraget och tryggare skola är ytterligare några områden som fortsättningsvis behöver prioriteras. Ett tydligt pedagogiskt ledarskap är en förutsättning för att skolans resultat ska förbättras. Det är dock viktigt att vi politiker gör rätt prioriteringar, att det blir rätt från början. Det måste finnas ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv för att ge barn och ungdomar en bra utbildning.

Vi vill därför börja med förskolan. Det är där grunden läggs för barns möjligheter att lyckas i grundskolan och just därför är förskolan viktig för att stärka skolresultaten i Västerås. Detta stöds bland annat av den senaste PISA-undersökningen som visar att elever som har gått i förskola presterar bättre under sin fortsatta skolgång. Det är en linje som Moderaterna värnat och hållit fast vid under många år, vilket avspeglats i vår budget för Västerås stad år efter år.

Vi ser med oro på hur barngruppernas storlek ökat i Västerås och hur normen för hur stor en barngrupp bör vara och hur många barn per vuxen det är i förskolorna ökar. Detta är oacceptabelt. Vår satsning för minskade barngrupper är en tydlig signal att detta måste prioriteras och att trenden måste vändas.

Vi vill även återgå till tidigare regler för hur många timmar barn har rätt till när det gäller fritidshem för barn till föräldralediga och arbetssökande. Detta för att ge utrymme när ekonomin blir mer ansträngd. Barn med särskilda behov har givetvis alltid rätt att söka om utökad tid på fritidshem om behov finns. Förskolorna ska även samordna öppettider för att kunna klara ekonomin och på så vis minska barngruppernas storlek. För oss moderater är det viktigt att samtliga verksamheter håller hög kvalitet - oavsett om det är en fristående eller kommunal verksamhet.

Sambandet mellan en bra förskola och en lyckad skolgång inom grundskolan verkar S-styret – det vill säga S-L-MP-C - dock missat. Det blev tydligt efter årets budgetdebatt i kommunfullmäktige. Bland annat kunde man höra från Liberalernas företrädare att förskolan var tillräckligt bra i Västerås och att några satsningar därför inte var behövdes.

När S-styrets företrädare belåtet lutar sig tillbaka gällande förskolan kavlar moderater upp ärmarna och kräver förbättringar. Det är bara att konstatera att skiljelinjen mellan Moderaternas förskolevänliga politik och S-styrets nonchalanta linje har blivit än mer tydlig i och med detta.

Ska Västerås barn och ungdomar få en ljus framtid på arbetsmarknaden krävs det mer än småsmulor till satsningar i grundskolan. Då måste även förskolan börja prioriteras. Det är synd att S-styret inte förstått detta.

Elisabeth Unell (M), Oppositionsråd i Västerås

Anna Hård af Segerstad (M), Oppositionsråd i Västerås

Marie Brandstedt (M), andre vice ordförande i Förskolenämnden

