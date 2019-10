Debatt: P-medlen måste användas konsekvent

Svar till Kristina Gemzells och medarbetares debattartikel ”Färre kvinnor behöver göra ny abort om god vård ges” i VLT den 9 oktober.

Jag vill tacka professor Kristina Gemzell (KG) och hennes kollegor i Arbetsgruppen för familjeplanering (FARG) inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi för att ha uppmärksammat problemet med Sveriges fortsatt höga aborttal jämfört med våra nordiska grannar.

Angående Landstingens/Regionernas ansvar i arbetet att minska antalet aborter i allmänhet och upprepade aborter i synnerhet delar jag i allt väsentligt KG:s och FARG:s åsikter.

Numera utförs 9 av 10 aborter i form av medicinsk abort, majoriteten i hemmet (”hemabort”). Vid kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus har vi sedan 2012–13 och införandet av barnmorskeledd abortmottagning vinnlagt oss om god rådgivning avseende själva abortingreppet och preventivmedelsrådgivningen. Vi avsätter 40 min för ett abortbesök inklusive P-rådgivning + 15 min för utdelning av läkemedel för abort och råd om deras användning. Detta kan jämföras med 30 min för cancerbesked och behandlingsråd för sjukdomen.

Vi erbjuder alla abortpatienter återbesök men endast 1/4–1/3 tackar ja till det.

Vi rekommenderar i första hand långtidsverkande preventivmedel såsom spiral och P-stav, eftersom dessa visat sig vara de effektivaste metoderna att förebygga oönskad graviditet. För de kvinnor som valt P-stav skulle vi gärna sätta in den redan i samband med abortbesöket vid ”hemabort”, men tyvärr kan vi inte göra det av praktiska skäl. Vid ”sjukhusabort” lägger vi in spiralen eller P-staven i samband med aborten, om kvinnan accepterar det. Tidig spiralinsättning (inom en vecka) efter ”hemabort” är under införande.

Som framgår av ovanstående har vi knappast några meningsskiljaktigheter i sak, vi följer vi FARG:s rekommendationer så långt möjligt. Till skillnad från KG anser jag dock abortvården inklusive P-rådgivningen håller god kvalitet i Västmanland, även om den förstås kan bli ännu bättre.

Enligt min uppfattning kan Sveriges höga aborttal således inte enbart förklaras av eventuella brister inom P-rådgivningen.

Det som inte nämns i KG:s artikel men som jag tycker är viktigt är den enskildes/ parets ansvar. Jämfört med våra nordiska grannländer har svenskarna lika bra eller bättre information om och tillgång till preventivmedel som dessutom är ekonomiskt subventionerade.

Enligt min uppfattning kan Sveriges höga aborttal således inte enbart förklaras av eventuella brister inom P-rådgivningen. Det som också behöver ändras/förbättras är svenskarnas attityd till och användning av P-medel. Det hjälper inte att vi har tillgång till de bästa P-medlen om de inte används konsekvent och på rätt sätt!

Kaj Wedenberg, överläkare

För abortmottagningen, kvinnokliniken,

Västmanlands sjukhus

Anmäl text- och faktafel