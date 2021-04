Debatt: Pandemin är ett extraordinärt läge och måste betraktas som sådant

Det som inte kunde hända det inträffade. Om någon vanlig människa för två år sedan varnat för pandemier hade många och i synnerhet våra ledande politiker säkert ryckt på axlarna och till och med kanske tyckt att denne någon var en överspänd alarmist.

Nu har emellertid det oväntade inträffat och då regerar de i ledande ställning för politik och förvaltning som om ingenting extraordinärt hänt. Efter traditionell senfärdighet förra året kommer så småningom tester och smittspårning igång.

De nedstängningar och begränsningar som sker är lika tveksamma. Under tiden dör massor med människor (främst äldre) och i jämförelse med våra nordiska grannländer dör flerfaldigt fler i Sverige. Bristerna i den sedan länge av politiken försummade äldreomsorgen blir uppenbarad och nu blir det plötsligt självklart i alla partier vilka satsningar som måste göras i äldreomsorgen.

På våren 2020 infördes också speciella restriktioner för de som är 70 år och äldre, denna begränsning var i hög grad åldersdiskriminerande och har inneburit jättestort psykiskt lidande. Under samma tid kunde de yngre åldersgrupperna bete sig som om ingenting hänt och därmed fortsätta smittspridningen. Under hösten modifierades denna restriktion påtagligt men då under senhösten kommer den andra vågen på allvar och restriktionerna blir mer heltäckande för alla åldersgrupper och sen dess har vi fortsatt leva i denna partiella nedstängning vars verkningsgrad må diskuteras. Att gå i affärer för att handla eller gå till simhallar är möjligt men att samlas under kontrollerade former i en kyrka för att få hjälp med oro och rädsla har varit svårare eller omöjligt.

Att en person 70+ med högt blodtryck, diabetes, hjärtflimmer och astma inte kan boka via 1177.se en tid för vaccination utan beds vänta är otillfredsställande och omänskligt.

Optimismen kom delvis tillbaka när vaccinationsplanerna kom. Men tyvärr det tar lång tid att vaccinera och det är krångligt att få tider för vaccination. Vanliga människor oroas över osäkerheten i vaccinleveranserna. Regeringen, ansvariga myndigheter och regionerna måste anstränga sig mer och göra allt för att säkerställa vaccinationerna så fort som möjligt om inte fler människor ska dö i onödan till följd av politisk och administrativ senfärdighet. Man måste sluta att skylla på varandra och det minsta vore att be det svenska folket om förlåt för allt hittillsvarande strul och senfärdighet.

Karl-Erik Andersson

Västerås