Debatt: Pandemin påverkar idrotten på fler sätt än bara de idrottsliga

I snart ett år har vi levt med en pandemi i Västerås. Livet har förändrats, inte minst för barn och unga. Och inte minst för idrotten. Matcher och träningar ställs in eller sker på andra sätt. Elitidrotten sker i arenor som gapar tomma.

Många klubbar och ideella föreningar har det tufft ekonomiskt. Ingen publik, fikaförsäljning, cuper eller tävlingar. Regeringens stödpengar hjälper till viss del, men inte alls i paritet med behoven. Samtidigt som många företag har en svårare ekonomisk situation och minskar sin sponsring.

Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar har drabbats extra hårt. Överlag är ohälsa och stillasittande vanligare hos personer med funktionsnedsättningar, i alla åldrar. Under pandemin har stort sett all paraidrott har ställts in eftersom många är i riskgrupp. Att inte kunna träna och träffa vänner inom idrotten ökar även den psykiska ohälsan.

Idrott är mer än bara idrotten. Mer än medaljer och matchsegrar. Idrotten är kompisar, förebilder och tränare. Idrottsledaren som ser och stöttar när ingen annan gör det. Där man kan känna sig behövd och få vara en del av något större.

Västerås har ett fantastiskt idrottsliv och en enormt stor bredd av många olika idrotter i alla nivåer, från bredd till elit. Vi har inom NIFF, Nämnden för Idrott, Fritid Förebyggande, tillsammans med RF/SISU Västmanland inlett ett samarbete mellan lokala idrottsföreningar och fritidsgårdar för att fler ska få chansen att prova på och hitta sin idrott. Vi kallar det Try it Nära. På Fritidsbanken kan man låna utrustning gratis.

Ungefär 25 miljoner per år fördelas till barn- och ungdomsidrotten via föreningsbidrag. Nämndens fokus är barn och unga, men elitidrotten är också otroligt viktig för Västerås. I nära samarbete med RF/SISU Västmanland har vi tagit fram en rapport om pandemin slagit mot idrottsföreningarna i Västerås. Alla har påverkats mer eller mindre. Ett tiotal klubbar har det riktigt tufft.

Västerås har otroligt många eldsjälar som sliter för att ge barn och unga en bättre framtid.

I slutet av 2020 fanns föreningsmedel kvar i nämnden som gjorde att vi kunde sänka matchhyrorna retroaktivt för elitklubbarna och avsätta en ytterligare pott som föreningar kunde söka från för att lindra Coronaeffekten. Även om ansökningarna översteg potten så har medlen ändå kunnat lindra något.

Västerås har otroligt många eldsjälar som sliter för att ge barn och unga en bättre framtid. Corona-tröttheten sliter hårt på idrottare och ideella ledare, men vi måste hjälpas åt att hålla i och hålla ut. Fortsätta stötta barnens föreningar. Fortsätta betala medlemsavgifter och träningsavgifter även fast det just nu inte går att träna på samma sätt och tävlingarna är inställda.

När pandemin släpper greppet måste idrotten kunna blomma upp igen. För om vi ska klara den sociala hållbarheten är idrotten nyckeln och är, precis som kulturen, kittet i vårt samhälle. Det som får oss att växa och utvecklas som människor och ge en meningsfull fritid.

Vicki Skure-Eriksson (C)

Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande

Ordförande

