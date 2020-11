Debatt: Pandemin växer medans fullmäktige pratar flygplats

De 61 ledamöterna i Västerås fullmäktige ägnade många timmar till sitt möte den 3 september vilket avslutades först sent in på natten. Vi uppskattar att våra politiker engagerar sig, men vi bör noga granska vilka frågor de prioriterar. Under det drygt tolv timmar långa mötet ägnades mest tid till en diskussion om avveckling av verksamhet vid flygplatsen. En mängd ledamöter bidrog med flera inlägg. Stämningen var hätsk med flera grova insinuationer.

När jag tog del av detta spektakel, så undrade jag om ledamöterna där och då var medvetna om den pandemi som lamslagit våra liv sedan mars i år. Vid en genomgång av kallelser och protokoll från höstens fyra fullmäktigemöten finns bara en interpellation med direkt koppling till pandemin (§§189, 246). Man verkar totalt ha missat frågan.

Fullmäktige kan slå ifrån sig med att pandemin inte är en kommunal angelägenhet utan folkhälsomyndighetens, smittskyddsansvarigas och regionens ansvar. I denna kris krävs dock att aktörer på alla nivåer tar sitt ansvar. För kommunens del gäller detta särskilt hemtjänsten, äldreboenden, LSS-verksamheten, förskolan, skolan, biblioteken och kollektivtrafiken, samt en samordning med region, högskola och privata näringsidkare.

Ett stort antal västeråsare har fått lida och onödigt många har fått sätta livet till hittills under pandemin. Många anhöriga har mist sina nära och kära. Vårdpersonal har stått för heroiska insatser och inom äldreomsorgen har personal haft undermåliga arbetsvillkor.

Vad som kunde gjorts och fortfarande kan göras för att begränsa effekterna av pandemin borde utgöra en prioriterad fråga för kommunens högsta beslutande organ. Uppenbara brister borde ventileras och leda till skarpa beslut. Det räcker inte att avvakta tills allt är över. Vi ser nu åter att onödigt många lider och dör medan anhöriga alltmer förlorar tilltron till samhällets förmåga att klara krisen. Vård- och omsorgspersonal riskerar att gå på knäna och aldrig kunna resa sig igen.

Fullmäktiges hantering av pandemin och frågan om flygplatsen påminner mig om Parkinsons lag.

Samtidigt visar sig flygplatsen vara fullmäktiges ”viktigaste” fråga. Visst kan dess betydelse bedömas som stor för de västeråsare som får sin utkomst eller studerar inom verksamheter kopplade till flygplatsen. I ljuset av pandemin frågar jag mig dock hur fullmäktige prioriterar när denna fråga ges en sån betydelse att den behöver diskuteras under så många timmar. Denna fråga har dessutom återkommit på de tre följande mötena och finns även med på mötet den 26 november. Pandemin saknas dock åter bland ärendena på nästa möte.

Framöver kommer politikerna att ytterligare fokusera på flygplatsfrågan, genom att en folkomröstning ska arrangeras i mars nästa år, mitt under pandemin med allt vad detta kan leda till. Vid nästa fullmäktige ska det tillskjutas 4 mnkr till folkomröstningen. Med vad tänker man? Spara på pengarna, koncentrera på pandemin och skjut fram folkomröstningen till ordinarie val hösten 2022.

Fullmäktiges hantering av pandemin och frågan om flygplatsen påminner mig om Parkinsons lag. I sin bok från 1957 beskriver Parkinson hur en bolagsstyrelse ägnar den större delen av mötet till att diskutera hur de ska bygga och måla ett cykelskjul medan frågan om att bygga ett kärnkraftverk klubbas utan diskussion. I detta fall hade det varit på sin plats att byta ut styrelsen. Frågan är om samma borde gälla våra politiker i fullmäktige!

Anders Garpelin

Före detta krönikör på VLT:s ledarsida

Anmäl text- och faktafel