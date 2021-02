Debatt: Politisk aktivism i stället för sjukvård

Region Västmanland uppvisar ett särdeles dåligt omdöme och vissa tjänstemän tycks vara verklighetsfrånvända genom att blunda för en pågående pandemi och coronakris.

Region Västmanland rekryterar just nu en så kallad ”Mångfaldsstrateg” och detta samtidigt som vårdpersonal går på knäna och sliter ont. Detta är ett direkt hån mot all vårdpersonal som just nu arbetar i frontlinjen med att rädda liv. Det är även ett hån mot oss västmanlänningar som förväntar oss att Region Västmanland förstår att prioritera verksamheten och inte ägna sig åt politisk aktivism.

Vi kan gissa oss till att en så kallad "Mångfaldsstrateg" kommer att komma med idéer om kvoteringar av olika grupper av människor, allt för att man själva vill framstå som goda människor.

Vissa saker ska inte politiseras och allra minst sjukvården, även om regionens ansvar omfattar mer än så. Jag och många andra förväntar oss till exempel att vårdpersonal rekryteras på basis av förtjänst och skicklighet (som till exempel Förvaltningslagen föreskriver vad gäller tillsättning av statliga tjänster).

Jag bryr mig inte ett dugg om vad min läkare har för ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, hudfärg eller något annat. Jag vill att sjukvården rekryterar de skickligaste och mest erfarna läkarna, sjuksköterskorna, undersköterskorna, sjukvårdsbiträdena och all annan sjukvårdspersonal.

Slösa inte bort pengar på att rekrytera ännu en politiserad byråkrat. Rekrytera sjukvårdspersonal i stället eller förbättra befintlig personals villkor.

Per Hallin

Ramnäs