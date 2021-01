Debatt: Rädda Västerås flygplats

Ofta hör man slagord i media om hur flyget är ett hot mot miljön, men är det sant.

Ett exempel från verkligen, flygsträcka på 50 mil mellan Bromma och Östersund. Ett inrikesplan av flygplanstypen ATR 72/600, ett plan som tar 72 passagerare och på resan hade man 85 procents beläggning vilket var 62 passagerare. Förbrukningen per mil var 24,5 liter flygbränsle och totalt förbrukades 1 224 liter flygbränsle på hela sträckan. Per passagerare så var förbrukningen 0,4 liter per mil, hade planet varit fullt så hade det varit 0,3 liter per mil.

Politiker och motståndare till flygplatsen i Västerås vill att vi åker till Arlanda eller Bromma för att kunna flyga. Till Bromma är det 12 mil enkel, med bil dit och svårt att hitta en parkering så får många skjuts eller åker taxi så medför det att vägen till och från flygplatsen blir 48 mil. Om bilen drar 0,6 liter per mil så blir det 28,8 liter bränsle för att en person ska flyga och tidsmässigt en ökning med 10 timmar.

Att flyga 50 mil kostar miljön 20 liter flygplansbränsle men att resa till och från Bromma kostar miljön 28,8 liter bilbränsle. Det är vanligt att många åker taxi till Bromma från Västerås, eller får skjuts av en vän. Genom att utveckla Västerås flygplats och skapa förutsättningar för att utveckla flyget så kan miljön bli bättre. Anpassa med mindre plan som är fullsatta.

Resan till Bromma eller Arlanda är helt onödig då förutsättningar finns i Västerås. Förutom miljövinsten som görs med att flyga från Västerås så är ambulansflyget den absolut viktigaste faktorn. Tiden det tar om man ska nyttja andra flygplatser för ambulansflyget än Västerås kommer bara att bidra till att fler kommer att dö.

De politiker som vill att flygplatsen ska avvecklas ser inte till tryggheten som vi får genom flygplatsen.

Ambulansflyg är det viktigaste argumentet för flygplatsen överlevnad.

