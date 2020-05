Debatt: Regionens sjukvårdsmaterial måste klara det förutsebara

Hans Jansson och Johanna Ritvadotter, båda regionpolitiker för Vänsterpartiet, skrev i VLT 25 april att det är Just in time att byta system. De vände sig mot att regionen sänkt sina kostnader genom minskad lagerhållning av sjukvårdsartiklar och hävdar att detta bygger på det tänkande, kallat JIT, Just in Time, som finns för underleveranser inom bland annat bilindustrin och i synnerhet i hatobjektet USA. Jag har svårt att se att det måste vara fel av regionen att lära av tillverkningsindustrin och sänka onödiga kostnader för lagerhållning, men det finns naturligtvis en gräns för hur långt det är försvarligt att gå. Man måste planera även för det normalt oförutsedda. Coronapandemin är ett exempel på hur svårt detta är.

Var det fel av regionen att inte ha ett stort lager av skyddskläder och ansiktsmasker för denna fullt möjliga händelse eller var det rätt att lita till att man vid eventuellt behov kunde köpa denna utrustning nationellt eller internationellt? Problematiken med kostnader för möjliga, men mycket osannolika händelser finns inom många områden. Ett exempel är kärnkraftindustrin. År 1979 besökte jag det då relativt nya kärnkraftverket Fukushima i Japan. Runt kraftverket hade man byggt sex meter höga skyddsvallar mot en teoretiskt möjlig tsunami, dyrt och till synes helt i onödan. Men när en mycket extrem jordbävning inträffade många år senare, blev flodvågen hela 20 meter hög och slog sönder kärnkraftverkets nödkylsystem, med elavbrott och härdsmälta till följd.

Inga kärnkraftverk har i dag 20 meter höga skyddsvallar. Är det dags att bygga det i Oskarshamn och Forsmark som skydd mot eventuella flodvågor i Östersjön? Jag tycker inte det. Det finns en gräns för vad som är skäligt, även om ett ytterst extrema är möjligt. Hur skyddar vi Västerås mot en flodvåg i Mälaren?

Det finns ett sätt för regionen att bestämma vilken lagerhållning som är skälig utan att dra på sig orimliga kostnader, nämligen att arbeta så som man gör inom industrin. Man gör helt enkelt en lista på vanliga och mindre vanliga händelser, sådant som man rimligen bör kunna klara av, och regionen säkerställer då att man har tillräckligt med material i lager för dessa händelser. Sedan kontrollerar man att för det osannolika, men teoretiskt möjliga, så som en helt ny sorts pandemi, kan få tillgång till leveranser från annat håll inom någorlunda rimlig tid. Naturligtvis kommer det, liksom i Fukushima, att kunna inträffa saker som man aldrig kunna föreställa sig. Dessa kan knappast ens Vänsterpartiet kräva lagerhållning för.

Sverre Haukeland

Anmäl text- och faktafel