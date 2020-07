Debatt: Replik till M om beredskap

I en debattartikel i VLT (21/7) kritiserar Europaparlamentariker Jessica Polfjärd (M) avsaknaden av strategiska reserver för läkemedel. Vi delar hennes kritik och hoppas att även hennes moderata riksdagskollegor ska läsa och hörsamma. Hennes partikamrater röstade nämligen ned just ett sådant förslag så sent som i våras, mitt under brinnande covid-19-kris.

Coronakrisen visar på brister i tillgång till avgörande läkemedel som vi liberaler länge påtalat. Bristerna hotar kvaliteten i sjukvården och riskerar patienters hälsa. Sverige saknar nämligen lager av livsviktiga mediciner, trots att myndigheter och experter har varnat för de risker det för med sig i flera år.

Läkemedlen blir allt fler och restnoteringarna ökar. Det går inte att chansa när det gäller livsavgörande läkemedel. Sverige behöver ha dem i lager. Därför lade vi i Liberalerna i höstas en motion i riksdagen om trygg tillgång till läkemedel. Förslaget bygger på Finlands modell och på kunskap från Lunds universitet om hur läkemedelsförsörjningen kan säkras i vardagen och under minst tre månader vid kris och krig. En läkemedelsförsörjningsmyndighet bör inrättas och få tillsyn över regioner, läkemedelsföretag och Folkhälsomyndigheten, så att det finns lager av vissa livsavgörande läkemedel. Moderaterna tillhörde de som röstade ned vårt förslag i riksdagen. Men vi ger oss inte.

Även bristen på sjukhusutrustning hade kunnat undvikas med en bättre beredskap. Sverige behöver beredskapslager även för sjukhusutrustning och inte minst en funktion för snabb omställning när det behövs. Lagstiftningen måste ses över när det gäller upphandling för samhällsviktig verksamhet som sjukvård.

Stora lager kostar pengar, men det är också kostsamt att inte vara beredd på det oväntade. Det kan verka billigt att låta bli att teckna hemförsäkring – tills olyckan är framme. Varje region bör rimligen ha lager för en kortare tids problem, men staten behöver ta ett finansiellt ansvar för krisberedskap. Då kan resurserna dessutom användas i den region där krisen finns just då.

Sjukvårdens största utmaning är att hitta och behålla kunniga medarbetare. För att slita mindre på anställda i extremlägen måste både politiker på nationell nivå och myndigheter rannsaka sig själva, se över lagar, direktiv och rekommendationer för att minska byråkrati, hinder och belastning. Arbetsverktyg som it och logistik måste förbättras och löneutvecklingen för många yrken stärkas med statliga pengar. De som arbetar inom sjukvården behöver helt enkelt bättre villkor alla dagar, inte bara under en kris som nu. Där ligger vårt främsta fokus nationellt.

Det var med sorg och förvåning vi liberaler i våras märkte hur Moderaterna och andra partier fortfarande inte såg den sense of urgency vi liberaler länge sett. Nu börjar de vakna och det tackar vi för. För sjuka människor har inte råd med att vi är oförberedda. Så enkelt är det.

Roger Haddad (L), riksdagsledamot för Västmanland

Lina Nordquist (L), sjukvårdspolitisk talesperson

