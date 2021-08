Debatt: S: En likvärdig skola – för alla

Vi socialdemokrater kommer att lägga fokus på tre områden för ett starkare samhälle och ett starkare Västerås fram till valet nästa år. Det handlar om en likvärdig skola för alla barn och ungdomar, ökad kvalitet i äldreomsorgen och ett tryggare Västerås för alla oss som bor här.

Coronapandemin har visat oss hur viktig den kommunala välfärden är men också vilka utmaningar och problem som vi behöver ta tag i.

Vi gick till val 2018 på att sätta barnen främst, det har vi också gjort. Hittills under mandatperioden har vi inom vårt majoritetssamarbete ”Utveckling Västerås” lagt nästan 170 miljoner kronor extra till skola och förskola. Vi är stolta över det, men inte nöjda.

Socialdemokraterna i Västerås har listat tre punkter på skolområdet som vi kommer att prioritera framöver:

- Skolan och förskolan ska vara likvärdig.

- Skolresultaten ska upp och insatser för att möta barnens individuella behov ska sättas in tidigt.

- Lärarbehörigheten ska öka.

Innan pandemin såg vi att skolresultaten sakta vände uppåt men att skillnaderna i likvärdighet mellan och inom våra skolor sjönk. Det spelar till exempel allt större roll för barnen i Västerås vilken utbildningsbakgrund deras föräldrar har. Det är inte acceptabelt och behöver tas på största allvar.

En god skolgång är en av de allra bästa förebyggande åtgärder vad gäller trygghet och är den främsta garanten för att barn får ett fortsatt gott liv. Det kompensatoriska uppdraget behöver därför prioriteras.

För att möta alla barn där de är och deras individuella behov ska insatser för att nå personliga mål och kunskapsresultat sättas in tidigt. Alla barn ska bli sedda och få det stöd och hjälp som de behöver. Forskning visar att en satsad krona under förskoletiden motsvarar 13 satsade kronor om insatsen i stället läggs under gymnasietiden. Tidiga insatser är därför bra inte bara för barnen utan också smart rent samhällsekonomiskt.

De som utgör själva förutsättningen för en välfungerande skolgång är bra och behöriga lärare. Därför ska förutsättningarna för lärarna förbättras, lärarbehörigheten ska öka och andra stödfunktioner ska sättas in så att lärarna får vara just lärare.

För den som av något skäl inte klarat av gymnasieskolan, behöver komplettera eller ha en annan utbildning är en väl utbyggd kommunal vuxenutbildning avgörande. I Västerås har vi det men det kan bli ännu bättre, med en ännu högre kvalitet som sätter eleven i centrum.

För oss socialdemokrater är det livslånga lärandet en grundbult i att bygga det starka samhället.

Grundläggande högskolebehörighet ingår från och med i höst i grundschemat på alla gymnasieprogram, även yrkesprogrammen, på de kommunala gymnasieskolorna. Ungdomar ska fortfarande, om de vill, ha dörren öppen mot högre utbildning även om de väljer ett yrkesprogram som även är en väg till ett bra jobb direkt efter gymnasieexamen.

För oss socialdemokrater är det livslånga lärandet en grundbult i att bygga det starka samhället. Från förskolan, via grundskolan, till gymnasieskolan och vidare upp i jobb eller studier är lärandet en röd tråd genom livet. Du ska få många chanser och ges rätt förutsättningar att uppnå dina bästa stämningars längtan.

Anna Nikula

ordförande för Socialdemokraterna i Västerås

Carin Lidman

ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Alexandra Olsson

vice ordförande Grundskolenämnden

Maria Kesselring

gruppledare S i Förskolenämnden