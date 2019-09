Debatt: (S)var insändare om cykelstaden

Det har i olika insändare antytts att skälet till mitt uttalande om bilens starka ställning i Västerås skulle bero på mitt eget bilåkande. Så är inte fallet. Jag är en notorisk gångare och när jag inte går så åker jag kollektivt. Uttalandet var snarare ett konstaterande att bilen har haft en stark ställning historiskt och att det påverkar oss än i dag. Jag är en ivrig förespråkare för den prioritering av trafikslag som vi gjort i Västerås där gång, cykel och kollektivtrafik kommer först.

Om man tittar sig runt i vår kommun så ser man att bilen har haft stor inverkan på hur vi planerat staden historiskt. Men det har också varit starkt fokus på cykling och cyklister, till exempel så har vi 38 mil gång- och cykelvägar i Västerås. Cykelfrågorna står i fokus när stadens moderna infrastruktur diskuteras med speciell hänsyn för de oskyddade trafikanterna. Mycket har redan gjorts!

Cykelparkeringar har moderniserats och utökats över hela Västerås, även lådcyklar har fått egna parkeringar! Vi har byggt nya cykelvägar, utökat underhållet och byggt bort felande länkar. Bara under 2016 byggdes 12 kilometer belysning för cyklister i Västerås. Flera luftpumpar har satts upp, och cykelfältet längs med punkthuset har permanentats. Flera cykelvägar har också byggts ut till våra småorter där Irsta/Lista är den senaste. Vi har också infört sopsaltning av tre huvudcykelstråk in till centrala Västerås. Allt detta har skett under min tid som kommunstyrelsens ordförande.

Mer kan såklart göras! Men det är kanske inte så underligt att vi i Västerås har över 80 procents nöjdhet när det gäller cykelvägnätet i Västerås.

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.