Debatt: Så här jobbar vi på Öppenvård missbruk vuxen

Med anledning av det som har skrivits om Västerås stads missbruksvård den senaste tiden vill jag förtydliga vårt uppdrag på individ- och familjeförvaltningen inom Öppenvård missbruk vuxen, och beskriva hur vi arbetar.

Västerås har under många år haft en väl utbyggd öppenvård för människor med missbruk/beroendetillstånd. Vi har verksamheter som jobbar på olika sätt för att möta människor utifrån just deras behov.

På Spindeln jobbar vi i samverkan med Region Västmanland med människor med samsjuklighet. Det innebär att de har ett beroende och en psykossjukdom. På Missbruksmottagningen möter vi människor med substansberoenden som till exempel alkohol och narkotika. Där erbjuder vi också behandling till de anhöriga samt hjälper människor med spelberoende, både enskilt och i grupp. Till Missbruksmottagningen hör också vår tolvstegsbehandling som bygger på Anonyma alkoholisters tolvstegsmodell. Vi erbjuder både gruppbehandling och individuella samtal.

På NVG (Narkomanvårdsgruppen) erbjuder vi behandling och rehabilitering i tre steg. Steg ett riktar sig till människor med svårare beroendetillstånd, ibland ofullständig skolgång och ofta liten erfarenhet från den öppna arbetsmarknaden. Här fokuserar vi på att hantera personens drogproblem så att hen ska kunna tillgodogöra sig samvaron med andra i en drogfri miljö.

Under våren 2019 startade vi en ny verksamhet som heter Returfabriken. Där får klienter i steg två sysselsättning och arbetsträning. Det är människor som antingen har gått igenom en behandling och blivit drogfria eller på egen hand klarat en så pass stabil drogfrihet att de kan vara i en arbetsmiljö tillsammans med andra i samma situation.

Steg tre innebär att man med hjälp av Arbetsmarknadsenheten i Västerås stad, eller genom andra kontakter, tar ytterligare steg ut mot arbetsmarknaden och ett självständigt liv.

Kravet på drogfrihet ställer vi utifrån kunskapsbaserad erfarenhet. De klienter som inte klarat steget in i en stabil drogfrihet möter vi upp på NVG med behandling enligt rekommendationer utifrån nationella riktlinjerna för missbruk och beroendeproblematik. Där har vi en miljö som klienterna ”bara kan vara i” så att de kan göra det som är gynnsamt för sin drogfrihet. De kan träna fysiskt, öva på sociala färdigheter i grupp och enskilt, och helt enkelt bara befinna sig i ett drogfritt sammanhang.

På NVG har vi sex behandlare som arbetar med enskilda behandlingssamtal, gruppsamtal och i det miljöterapeutiska sammanhanget. På Returfabriken har vi fem arbetshandledare och i januari 2020 får vi också en behandlingsassistent på plats.

På öppenvården i Västerås har vi stora resurser att möta människor med olika behov. På Returfabriken kommer vi att ha en parallell verksamhet för de klienter som inte fokuserar på en framtid på den öppna arbetsmarknaden, men där vi ställer krav på drogfrihet under den tid de befinner sig i verksamheten. Den gruppen har vi jobbat mycket framgångsrikt med på NVG under många år. Flytten till Returfabriken på Bäckby gör det möjligt för oss att utöka antalet platser och erbjuda dem ett bra omhändertagande och sysselsättning under en stor del av dagen.

Marita Sivén

Enhetschef på Öppenvård missbruk vuxen i Västerås stad

