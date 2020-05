Debatt: Så kan vi få ekonomin på fötter igen

Vi måste jobba på alla nivåer för att rädda ekonomin i coronapandemins spår. Insatser för tillväxt, jobb och företagande kommer att vara avgörande.

De långsiktiga konsekvenserna av coronakrisen är än så länge svåra att förutspå. De prognoser för ekonomin vi har sett hittills är dock oroväckande, både för Sverige och för resten av Europa. Det kommer att ta flera år innan våra ekonomier är tillbaka där vi befann oss innan krisen. Det innebär att politiken – förutom att försöka rädda ekonomin just nu – också behöver blicka framåt, så att vi kan få igång tillväxten igen när krisen är över.

EU-kommissionen presenterade nyligen sin senaste ekonomiska prognos för Europa. Det var minst sagt dystra siffror. Totalt i hela EU väntas ekonomin backa med 7,5 procent under 2020. I Sverige kommer nedgången bli något mildare, 6,1 procent, vilket fortfarande kommer att märkas i stora delar av landet. Mest oroande är att ekonomin inte beräknas återhämta sig helt under 2021, även om vi antagligen kommer att se en uppgång. Arbetslösheten, som redan var hög i Sverige jämfört med andra länder, kommer att öka markant och kommer troligtvis att landa precis under tio procent. Där väntas den ligga kvar under 2021.

Att vi kan fortsätta som innan krisen, där bidrag premierades framför arbete, är helt uteslutet. Vi behöver nu på allvar en politik som uppmuntrar jobb och företagande.

På europeisk nivå kommer det till stor del att handla om att rulla tillbaka mer tillfälliga åtgärder som vidtagits under krisen. Företag måste få konkurrera och handla med varandra på EU:s inre marknad. Coronakrisen får inte leda till att länder sluter sig och försöker ge sina egna företag olika fördelar. Sverige har tjänat på handel på den europeiska marknaden innan krisen och det kommer hjälpa oss i återhämtningen.

Vi har också sett flera andra åtgärder på EU-nivå under de senaste månaderna. Mest anmärkningsvärt är kanske programmet för att stötta korttidspermittering i medlemsländerna. Nu höjs röster för att det ska bli en permanent mekanism, vilket Moderaterna ser allvarligt på. Det riskerar leda till att vi får en gemensam A-kassa på EU-nivå. Det vore skadligt för både europeisk och svensk ekonomi.

Innan coronakrisen var klimatet högst på agendan i EU, även om perspektiven nu ändrats. De som tidigare ropat efter minskad tillväxt som en lösning på klimatutmaningen har nu blivit märkbart tysta. Moderaterna vill fortsatt se att klimatet prioriteras och att det blir en del av arbetet med den ekonomiska återhämtningen. Rätt utformat kan vi kombinera minskade utsläpp med ökad tillväxt.

I Sverige behöver vi stärka drivkrafterna för arbete, men framför allt för företagande. Vi behöver minska regelbördan för företag både i Sverige och EU. Det är en åtgärd som ger företagare chansen att göra det de gör bäst: driva sina verksamheter och se till att de blir framgångsrika. Sänkta skatter på både arbete och företagande kommer också att bli en viktig byggsten i återhämtningsarbetet för att få igång konsumtion och investeringar.

Ingen kan göra anspråk på att ensam ha lösningen på hur vi får ekonomin på fötter igen. Det krävs ett omfattande arbete i både Sverige och EU. Behovet av en politik som uppmuntrar och underlättar tillväxt och fler jobb är större än på väldigt länge.

Jessica Polfjärd (M)

Europaparlamentariker