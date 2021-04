Debatt: Samhällsorientering för invandrare kräver en genomlysning

Kommentar på ledaren i VLT den 21 april, "Det är inte konstigt att Västerås är segregerat".

Matilda Molander skriver i VLT den 21 april om Samhällsorienteringen som erbjuds alla personer som fått uppehållstillstånd i Sverige. Frågan handlar om att den erbjudna Samhällsorienteringen på 100 lektionstimmar bara hörsammats av knappt hälften av de anmälda personerna.

Ledarskribenten ställer frågor till arbetsförmedlingen och kommunens integrationsenhet men de som borde ha koll på problemet har ingen aning. Hade ledarskribenten frågat ett antal personer som gått på Samhällsorienteringen eller som avstått att gå, kanske ovissheten minskat.

Efter att på nära håll ha följt tre vuxna personer under några år, har jag en del upplysningar. Samhällsorienteringen är inte någon utbildning, eftersom inga prov förekommer och inget betyg ges efter avslutat deltagande. Den bryter SFI-undervisningen under lång tid. 100 lektionstimmar med fyra timmar per dag gör att påbörjade SFI-studier blir försenade. Man kommer efter sina kamrater och har svårt att ta igen tiden. Man vet ju också att man måste prestera tillräckligt för att få godkänt på SFI-kurserna. Man vet också att man bör hinna med sin SFI-utbildning inom de två år man har etableringsersättning. Det blir betydligt knepigare när man måste få annan ersättning för att också klara SAS (svenska som andra språk) och Svenska 1, 2 och 3 som är gymnasiesvenska.

Samhällsorienteringen sker på invandrarnas hemspråk, vilket är bra men det är viktigt att man inte som föreläsare kommer med egna fördomar: ”Det kommer att bli religionskrig i Sverige när många muslimer kommit hit.”

Det är inte okej att säga till eleverna: ”Om vi sköter oss kan vi sluta en timma tidigare”. Det kan ju innebära att ingen elev vågar ställa frågor eller få igång en diskussion i något ämne.

Ibland har föreläsaren inte heller material för fyra timmar. Då får deltagarna gå hem.

En av de tre vännerna fick veta: ”Du behöver inte gå på Samhällsorienteringen”. Just det. Den är inte obligatorisk och man får inga betyg. Den platsar inte i ett CV.

Varför startar man inte etableringstiden med Samhällsorienteringen? Att den dyker upp senare gör det mer komplicerat. En bättre organisation för genomförandet av Samhällsorienteringen efterlyses!

En god SFI-undervisning ger möjlighet att få grunderna i det svenska språket. För två år sedan fick en av mina vänner besked om att hon måste börja i C-kursen eftersom hon var akademiker. Det var mycket olyckligt för henne när hon samtidigt var borta på 100 timmars Samhällsorientering!

Ledarskribenten skriver att det inte är konstigt att Västerås är segregerat. Jag skulle inte bara skylla på uteblivna deltagare på Samhällsorienteringen! Det finns saker att klanka ner på när det gäller den förda integrationspolitiken och i ovanstående text finns exempel på förbättringar. Men integration betyder ömsesidighet och där har vi var och en ett ansvar.

De som ska bli svenskar i Sverige har väldigt svårt att få komma in i svenska sammanhang. Här har vi som från början är svenskar en väldigt viktig uppgift och den berikar oss!

Elisabet Fridén