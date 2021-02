Debatt: Satsa på högteknologisk godsjärnväg

Jag har framfört flera gånger behov av en högteknologisk järnväg i Sverige. Vad jag menar med det vill jag beskriva här. Eftersom jag inte är järnvägskunnig så lär det väl skilja sig en del mot vad järnvägsfolket tänker sig. De har alltid haft en konservativ syn som inte släpper fram nymodigheter.

Mina idéer kan säker framstå som lite futuristiska. Men jag försvarar mig med att den teknik jag förespråkar redan finns i bruk. Det gäller då speciellt godshantering med robotkranar som känner sin uppgift via dataprogram och datamärktgods. Just terminalerna med sådan godshantering är det nya jag framför. De anordnas utanför städer och större befolkningscentra. De utgör cirk 1 km lång sträcka åtkomlig för vägfordon på ena sidan. Övervakning och service finns på vägsidan med mobilkran etcetera.

Terminaler för sådan lossning och lastning anordnas där vidare transport med bil kan nå kunderna på kortaste möjliga väg. Godset torde vara container eller lastbilssläp som direkt tas om hand av förare. Banan förutsätter jag vara dubbelspårig utan elektriska ledningar hängande. Grön vätgas tycks ju vara i antågande som lämpligt drivmedel, men både diesel och fordons gas kan användas. Man vinner då en meter på höjden för högre last.

På terminalen tänker jag mig att ett 3:e spår emellan trafikspåren dit lediga vagnar kan lyftas med robotkranarna för att anslutas till återgående tåg. Alternativt för inväxling av långa vagnsätt, eller för passage av framförvarande för tåg utan anledning till stopp. Trafiken är tänkt att gå kontinuerligt åt vardera hållet på sitt eget spår. Med den stora mängd långväga gods som kan övertas från långtradarna kan tåg tänkas passera varje halvtimma i vardera riktningen när banorna kommer i drift. Tågen körs i en hastighet av 160 km/timmen. Med teminaler vid våra större städer med 50 – 100 km avstånd och stopp för lossning och lastning cirka 5 -10 minuter blir medelhastigheten 120 km/tim möjlig att hålla. Det är snabbare än långtradarnas 80 – 90 km/timmen. Och en stark konkurrensfördel utöver att en lokförare utför många chaufförers arbete.

Nytt för dessa godståg som håller en snitthastighet på 120 km/timmen är att passagerare kan erbjudas plats i personvagnar med restaurant, sitt- och sovplatser. Särskilt användbart för de som vill ha bilen med. Den parkerar de i en container som lyfts ombord på samma tåg och bli avställd på ankomstorten. Bara att kliva av. Öppna containern och backa ut bilen för fortsatt resa till målet. En resa från Göteborg till Gävle 52 mil skulle då ta 4 timmar och 20 minuter. Resa bakom ratten den biten kräver normalt 6 ½ - 7 timmar och tröttar mer.

På sträckor som Gävle till Luleå tänker jag mig att Kustlandsbanan annekteras till transportjärnväg och att passagerartrafik får använda de personvagnar som finns i tågsättet. Även banan Göteborg via Skara och Örebro bör kunna annekteras som godsjärnväg när höghastighetstågen tar vägen via Jönköping. En ny ostkustbana för gods mellan Stockholm och Trelleborg som knyter ihop våra kuststäder vid Östersjön borde kunna vara in injektion för den landsdelen. En ny godsjärnväg Örebro - Västerås - Stockholm krävs. En bana Helsingborg mot Linköping torde behövas för att avlasta E4:ans vägtrafik.

Alstoms ökade intressen här i Sverige hoppas jag kunna väcka liv i den något avdomnade svenska järnvägsindustrin här. Fransmännen är ju kända för sina innovativa ingrepp i teknik. Och visst finns det utrymme för nytänkande, mer här än inom andra industrigrenar. De här järnvägsprojekten kunde drivas just som arbetslöshetsåtgärder där en otymplig administration kan beredas nya spännande och utvecklande karriärer. Men det krävs att regeringen sänker eller slopar löneskatter för arbete med projektet för att privatkapital skall kunna intresseras till att finansiera.

Tore Nordlund

