Debatt: SD förvillar mer än de förklarar

Replik. Jens-Ove Johansson (SD) skriver ett inlägg i VLT den 27 februari, "Byggnation och fortsatt förtätning". Det är oklart vem Johansson egentligen riktar sig till i sin artikel. Men eftersom den innehåller en hel rad oklarheter och uppgifter som förvirrar läsaren känner vi ändå ett behov av ge ett klargörande svar.

Johansson skriver i sin artikel att de partier som gick till val på att stoppa förtätningen låter denna fortsätta. Vi ställer oss då frågan vilka partier Johansson avser? Det var inget parti i Västerås som gick till val på att stoppa förtätningen generellt. Vi i Liberalerna har aldrig varit emot förtätning i största allmänhet. Däremot gick vi till val på att stoppa förtätningen på grönområden. Det har vi även gjort till exempel genom de 10 projekt innehållande drygt 700 bostäder som drogs tillbaka i början av 2019. Vidare har vi lovat våra väljare att öka byggtakten i de stora utvecklingsprojekten på Stationsområdet, Ängsgärdet, Kopparlunden, Sätra och Gäddeholm och i övrigt främst bygga staden utåt. Nu när vi sitter i den styrande majoriteten är det också precis den politik som vi bedriver.

Vidare menar Johansson att Sverigedemokraterna inte sitter i det läge att de kan påverka beslutsfattandet fullt ut, utan istället gång på gång reserverar sig mot beslut. Sedan kritiserar Johansson ett beslut som togs av byggnadsnämnden den 20 februari om att skicka ut en detaljplan i Tegnerlunden på samråd. Om Johansson var emot detta beslut borde han då inte ha motsatt sig beslutet när det togs på nämnden? Det gjorde han inte utan beslutet togs enhälligt av hela byggnadsnämnden inklusive av Johansson själv vilket klart och tydligt framgår av protokollet.

Det är värt att notera att det på inget sätt är barnens grönytor som minskas som Johansson gör sken av i sin artikel.

I sak handlade frågan om storleken på en tilltänkt förskolegård. Västerås stad har riktlinjer för hur stora sådana bör vara vid nybyggnation och i det här fallet så understiger ytan rekommendationen avseende en av parametrarna, nämligen antal kvadratmeter friyta per barn (i förslaget 32 kvm mot riktlinjens strävan om 40 kvm/barn). Den andra parametern avseende totalytan på förskolegården överträffas dock och är 4 600 kvm mot den rekommenderade minimiytan om 3 000 kvm. Enligt resonemanget på nämnden, från både majoritet och opposition, så kan ytan per barn kompenseras av grönområdet vid Mårtens hage som ligger precis intill den planerade förskolan. Det lyftes även att justeringar av förskolegården kan komma att göras utifrån de synpunkter som kommer in under samrådet. Det är värt att notera att det på inget sätt är barnens grönytor som minskas som Johansson gör sken av i sin artikel. Den aktuella byggnationen planeras på privatägd gammal industrimark vilket knappast är att betrakta som en grönyta.

Johansson räknar upp ett antal områden som exempel på hur nuvarande majoritet låter förtätningen fortsätta. Saken är bara den att av de projekt som nämns så är det flera som inte har varit aktuella under den här mandatperioden t.ex. den tidigare planen på Hammarby som Liberalerna var med och stoppade i samband med valrörelsen 2018.

Nej Jens-Ove Johansson, försök inte att förvilla västeråsarna genom att lyfta politiska ståndpunkter som inget parti har haft, klaga på beslut som du själv har medverkat i och exemplifiera med redan stoppade planer. Vi välkomnar en öppen och livlig debatt, men för att den ska vara givande för alla inblandade parter bör vi väl ändå enas om att vi kan hålla oss till sanningen.

Henrik Östman

ledamot i byggnadsnämnden (L)

Anna Nordanberg

ersättare i byggnadsnämnden (L)

