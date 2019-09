Debatt SD: Vi har handlingskraft för att handskas med kriminaliteten

”Politiker handlingsförlamade inför skjutningarna”, det skriver signaturen Rauno i VLT 29/8. Sverigedemokraterna är beredda att instämma, med förtydligandet att det är regering och styrande majoritet i Västerås som är skyldiga att sjösätta åtgärder mot deras egenskapade samhällsutveckling. Sverigedemokraterna är dock självfallet mycket aktiva i frågorna om skjutningar, bilbränder och andra relaterande frågor som berör trygghet och säkerhet, både på riksnivå och här lokalt i Västerås.

Likt Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår vi en gedigen trygghetssatsning i form av patrullerande väktare och utökad kameraövervakning, det som i brottspreventionella termer benämns som situationell brottsprevention. Det är i motståndet mot denna trygghetssatsning som majoriteten i Västerås visar på en oroväckande handlingsförlamning. Anders Teljebäck (S) gör ett försök att förlöjliga denna trygghetssatsning i en debattartikel i VLT 30/8. Samtidigt är titelsättningen på artikeln ”Vanligt folk göder kriminaliteten”, upprepa de orden - vanligt folk göder kriminaliteten. Sverigedemokraternas bestämda uppfattning är att vanligt folk är förbannat trötta på den kriminalitet som Socialdemokraterna tillåter frodas.

Detta utspel är väldigt talande för Socialdemokraternas inställning till förtroendeuppdraget att skydda vanligt folk mot just kriminalitet och bekämpa brottsligheten. Teljebäck slår sig sedan på bröstet för att regeringen förstärker med 10 000 poliser till år 2024, det är visserligen bra i sig. Problemet är att skjutningar, bilbränder, rån, våldtäkter och övrig fördömd kriminalitet drabbar Västeråsarna nu idag.

Det hela gör mig besviken, inte minst då majoriteten själva uppenbarligen är oförmögna att lösa problematiken på egen hand. Det, enligt min vetskap, enda förslaget som implementerats av majoriteten i frågan är införandet av arbetsformen Effektiv samordning för trygghet (ETS). Det kräver tydliga strukturer och ansvarsfördelning, vi får se om majoriteten lyckas med detta. Vidare nämns frivilliga grannsamverksangrupper, tar Socialdemokraterna åt sig äran för att vanligt folk skyddar sig mot deras egna politiska misslyckande? Ibland undrar jag om solen går upp i öst även för Socialdemokraterna.

Insatserna har hittills inte gett något godtagbart resultat, senast för någon dag sedan blev polisen utsatt för stenkastning vid ett ingripande på Bäckby och natten till dagen då denna debattartikel skrivs brann ytterligare en bil. Inget tyder på att situationen kommer förbättras.

Sverigedemokraterna i Västerås förespråkar, utöver tidigare nämnda trygghetssatsning, även social brottsprevention – något som Markus Lindgren (MP) talade sig varm under debatt i kommunfullmäktige mot Marcus Jacobsson (M) som i sin tur försvarade tidigare nämnda trygghetssatsning. Under debatten var jag tvungen att bryta in, det gäller att kunna göra två saker samtidigt. Det kan Sverigedemokraterna, den sociala brottspreventionen förstärker vi genom vår bifallna motion gällande att polisen ska bjudas in till skolorna i Västerås. Tanken är exempelvis att polisen under en lektion informerar skolungdomar om hur de agerar vid olika situationer och varför. Förhoppningsvis skulle mer kontakt mellan polis och skolelever leda till ökad tillit, respekt och förståelse för polisens arbete. Närheten till Västeråspolisen anser vi vara viktig för samtliga invånare. Sverigedemokraterna kommer att återkomma till det ämnet i en kommande artikel, hos oss finns det handlingskraft.

Emil Thessén (SD), gruppledare och oppositionsråd

