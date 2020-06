Debatt: SD: Vi står på barnens sida

Sverigedemokraterna Västerås anser inte att barnavårdsutredningarna i dag är så rättssäkra såsom Individ och familjenämndens ordförande och förste vice ordförande påstår. Tyvärr avslöjar vetenskapen och även media med jämna mellanrum – att socialtjänstens utredningar systematiskt kan motverka barnets bästa. Vi har ju sett fall som ”Bobby”, ”Yara”, ”Leo”, ”Freddie” och sist men inte minst ”Lilla hjärtat Esmeralda”. Där dessa barn borde blivit omhändertagna eller faktiskt borde ha fått bo kvar i sitt trygga familjehem. Här har det tydligt visat att utredningarna inte är så rättssäkra och att utredningarna inte ser till barnets bästa. Där barn ibland får sätta livet till på grund av felaktiga beslut och långdragna utredningar från socialtjänsten. Nu är det inte sagt att det har hänt här i Västerås, men faktum är att det kan hända även här.

Sverigedemokraterna Västerås har lämnat in en motion om utredningsmetoden Barnets Bästa som består av flera förslag. Dessa förslag är att utröna om barnavårdsutredningarna i Västerås kommun är rättssäkra eller inte. Vi vill i de förslagen vi lämnat in, att 50 slumpmässigt antal barnavårdsutredningar inom en period av ett år ska gås igenom, för att där se om utredningsmetoderna just säkerställer Barnens Bästa. Barnkonventionen blev lag 2020-01-01 i och med det kommer kraven på barnavårdsutredningar öka.

Sverigedemokraterna Västerås står på barnets sida och skulle det visa sig att de 50 slumpmässigt utvalda utredningarna innehåller de åtta utredningsmetoder som vi tar upp i vår motion. Så skulle Västerås kommun se till Barnens Bästa och att alla föräldrar som blir föremål för en utredning då kan känna sig fullständigt trygga. Likaså att utredningar inte ska kunna pågå under flera år för att föräldrar till exempel orosanmäler varandra under pågående barnavårdsutredningar/vårdnadstvister som leder till längre handläggningstider viket är oerhört kostsamt för samhället och barnen som individer.

Kan våra förslag få ner kostnaderna så skulle det gynna alla parter även det ofantliga budgetunderskottet som Individ och familjenämnden nu har. IVO har riktat allvarlig kritik mot Socialtjänsten i Västerås på många områden. En sådan kritik som givetvis gör oss väldigt oroade över om barnavårdsutredningarna i Västerås kommun säkerställs på bästa sätt. Vi skrev denna motion efter att vi var på ett heldagsseminarium om just denna utredningsmetod, så när ordförande och förste vice ordförande i Individ och familjenämnden påstår att vi inte har gjort någon faktagranskning samt att vi inte kollat upp källkritik är det ett ytterst oseriöst påstående, vilket heller inte var oväntat.

Sverigedemokraterna vill alltid att bästa möjliga utredningsmodell ska råda för våra barn i Västerås kommun, bara för att majoriteten styr i kommunen gör det ju inte att de per automatik har rätt. Varför inte bifalla motionen och utreda om vi faktiskt kan ha nytta av andra utredningsmetoder än de som finns idag.

Patric Sjölund (SD)

Ledamot individ och familjenämnden

Ledamot kommunfullmäktige

Janeth Persson (SD)

Ersättare individ och familjenämnden

Vice gruppledare (SD) Västerås

Ledamot i kommunfullmäktige

