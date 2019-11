Debatt: Se varje elev – möjliggör fler nivågrupper

I en kristdemokrats huvud ekar orden: ”ett Sverige där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter”. Jag tror att fler kan skriva under på det. Vi har alla olika färdigheter, är bra på vissa saker och behöver hjälp med annat. Det blir uppenbart inte minst i skolan. En del elever hinner före och längtar efter större utmaningar, andra ligger lite efter och behöver mer stöd. Jag har själv upplevt båda sidor av myntet. Matten och spanskan gick lätt som en plätt, men jag hade ganska stora problem i flera av de praktiska ämnena. Så gott som allt vi lärde oss under de lektionerna gick in genom ena örat och ut genom det andra.

Det är inte raketforskning att förstå att jag hade behövt större utmaningar i matematik och språk och mer hjälp och vägledning i ämnen som bild och slöjd. Tyvärr funkade inte alltid detta. Det var inte lärarnas fel. De gjorde så gott de kunde med den lilla tid de hade, men det går inte att individanpassa varenda uppgift åt varenda elev. Jag tror inte att jag är ensam med den här typen av upplevelser. Vissa är mer estetiskt lagda, andra har en fallenhet för naturvetenskap och en del älskar att lära sig om religion, men nästan ingen är bäst på allt.

KDU vill att nivågrupperingar ska bli möjligt i fler ämnen. När eleverna ligger på en liknande nivå blir det lättare för läraren att lägga undervisningen på en nivå som inte tråkar ut vissa elever samtidigt som andra känner sig helt lost. Jag förstår såklart att detta inte alltid är möjligt på grund av krånglig schemaläggning, skolans storlek eller andra omständigheter. Jag förstår också att man kan ha talang för vissa delar av ett ämne, men svårt för andra. Det enda sättet att helt lösa det problemet hade varit att ge alla elever privatundervisning och det hade inte fungerat. Därför tror jag att den bästa vägen framåt för att skolan varken ska hålla elever tillbaka eller lämna dem efter är större möjligheter att skapa nivågrupper. Så ser vi till att elever kan nå sin fulla potential, oavsett talang. Möjliggör nivågrupperingar i fler ämnen!

Ludvig Eriksson

ordförande KDU Västmanland

