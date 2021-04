Debatt: Ska elbilen bli den nya VHS-spelaren?

Det är marknadskrafter och politiker som styr vår energipolitik. Marknaden styrs av vinstintressen och politiker ofta av känslor. Allt detta på gott och ont.

Inom energipolitiken har det bland annat lett till att vi fortfarande har ett stort beroende av fossila bränslen och att elbilen ses som en viktig lösning på klimatkrisen. Rädslan för kärnkraften har gjort att politikerna, med hänvisning till en folkomröstning 1980 och en förväntad tsunami på västkusten likt den i Fukushima, skapat negativa incitament för vidare forskning och utnyttjande av den. Det har i sin tur varit en av anledningarna till att våra utsläpp av koldioxid inte kunnat minska i den grad de skulle kunnat trots att både vind- och solkraft byggt ut på bred front.

Bioenergi har också setts som en lösning i energidebatten, men ingen verkar förstå att det bildas en massa koldioxid när man eldar organiskt material, utan bra när man eldar kol och olja. Det hade varit bättre att plantera nya träd och låta energiskogen växa som håller kvar koldioxiden i fast form.

Och så åter till elbilen. Den ses som räddaren från alla utsläpp från fordonsindustrin enligt politiker. Och nu också marknaden, då Elon Musks muskler talat och visat att det är en ytterst lönsam affär att tillverka och sälja elbilar. Detta då subventionerna haglar tack vare politikerna. Alla de stora biltillverkarna är nu med på elbilståget för att försöka ta sin del av kakan. Men förhoppningsvis blir det en parentes. Att utrusta hela världens fordonsflotta med jättelika batterier, som väger 300-500 kg eller mer, och samhällena fulla med laddstolpar är ingen långsiktig bra idé. Den är ungefär lika bra som VHS-kassetten, en hyllat uppfinning tills dvd:n och sedan streamingtjänster tog över.

Nej, en avsevärd del av vår framtida energiförsörjning hör vätgasen till. Den som bildas från vatten med hjälp av elektrolys och energi från solens strålar – direkt via solceller, och indirekt via vind- och vattenkraft. Strålar som färdats i drygt 7 minuter från den gigantiska fusionsreaktor som vår planet cirklar kring och ger oss energi i överflöd. Vätgas som sen kan lagras och vid behov skapa ny el via bränsleceller som kan driva allahanda processer som kräver energi – inklusive hela vår fordonsflotta.

Nu är det också högaktuellt att ställa om hela ståltillverkningen genom att använda vätgas när malmen ska göras till pellets och sedan vidare till järn. Det är med dagens traditionella teknik vår i särklass största ”miljöbov”, som bidrar till mer än tre gånger mer koldioxidutsläpp än hela vår fordonsflotta i Sverige.

Vätgastekniken, som varit kända i mer än 100 år, och utnyttjats inom rymdindustrin under lång tid, har utvecklats och kombinerats lite i det fördolda de senaste 30 åren. Den är nu snart mogen att ta det stora klivet som den ultimata energilösningen med vanligt rent vatten som utgångspunkt och enda restprodukt. Hur snabbt det går är nu helt i politikernas händer så att marknadskrafterna sedan kan ta över.

Och under tiden, när det gäller bilismen, vare sig du använder bensin, diesel eller el, så är det bästa du kan göra innan vi fullt ut har transformerats in i vätgassamhället, att kompensera dina koldioxidutsläpp genom att plantera skog.

Genom att donera pengar till Vi-skogen kommer nya träd att planteras i Afrika. Träd som växer snabbt, minskar jorderosion och ger arbetstillfällen – och 2 000 kronor räcker till att kompensera för 1 500 mil med bil och några flygresor inom Europa.

Och ett medskick till våra politiker. Använd gärna den extra straffskatten som nu läggs på bensin/dieselbilar och subventioner som går till el/hybridbilar till samma sak. Det skulle ha ett betydligt bättre genomslag när det gäller att minska koldioxiden i atmosfären än vad fallet är nu.

Pehr-Johan Fager