Debatt: Skapa "Västerås Drone Park"

Det finns inga officiella parker, eller rekreationsområden för drönare i Västerås. Ett sätt att generera mer inkomst för både Västerås flygplats och Johannisbergs flygplats är att skapa ”Västerås Drone Park”, nöjestjänster på dagar och tider utan flygningar för att generera extra inkomst. Att tillåta besökarna att antingen ta med sig egna drönare, eller låna en drönare under en begränsad tid, till exempel 60 kronor per drönare per timme för vuxna, 20 kronor för barn och så vidare. Det kommer att säkerställa att flygplatserna genererar mer inkomst och västeråsare får en ny fritidsaktivitet och Sveriges första parker för drönare.

Man kan också ha andra aktiviteter såsom övningskörning, cykel-, moped- och motorcykeltävlingar, och ta betalt.

Detta bör hanteras och regleras så att alla luftfartsregler följs och säkerställer säkerheten för alla.

Anita Muchilwa Wallén

