Debatt: Slopa fribeloppet i CSN efter pandemin

Alla som i dag läser en högre utbildning i Sverige har rätt till studiemedel via CSN, bestående av ett bidrag och ett förmånligt lån. Tanken är att det ska täcka grundbehoven som bostad, mat och transport under studietiden. Naturligtvis finns det villkor för att ta del av studiemedlet, bland annat att man inte får ha någon annan inkomst jämte CSN – till en viss nivå åtminstone. Det brukar i vanliga termer kallas för fribeloppet och har ett övre tak inom vilket man får ha alternativa inkomster, från arbete exempelvis. Överskrider man detta tak blir man återbetalningsskyldig.

Under pandemin har det gjorts förändringar som syftar till att underlätta för studenter att jobba extra under studietiden för att täcka upp det ökade behovet av personal i vården. Detta genom att tillfälligt avskaffa fribeloppet i CSN. Denna ändring är dock tillfällig och kommer så småningom att upphöra. Erfarenheterna från pandemin har belyst vikten av denna reform, och även framöver kommer det finnas ett stort behov av personal inom hälso- och sjukvården som kan jobba extra. Detta är framför allt aktuellt på kvällar, helger och under semesterperioder. Ett behov som i dag till stor del täcks med hyrpersonal eller övertid.

Att återinföra systemet med fribelopp minskar incitamentet till att jobba och skickar signalen att studenterna ska begränsa antalet timmars extrajobb. Åtminstone om man ser till hur det påverkar privatekonomin. Det medför negativa effekter där personal vars insatser hade kunnat stärka vårdens personalförsörjning många gånger uteblir. Det är en förlust för studenterna, regionen och skattebetalarna.

Fribeloppet borde slopas helt så att fler får möjlighet att arbeta under sin studietid och på så sätt få in en fot tidigt på arbetsmarknaden, avlasta vården och bidra till det gemensamma. Det minskar också studenters oro som i många fall måste räkna ner till minsta kronan för att se om man kommer förlora sitt studiemedel för den terminen.

Ett avskaffat fribelopp skulle även ha flera fördelar för Region Västmanland som i dag dras med personalbrister och för höga kostnader för inhyrd personal. Skulle exempelvis sjuksköterskor som genomgår en utbildning kunna jobba vid sidan av studierna kan både resurser och övertidstimmar sparas.

På sikt behöver fribeloppet nationellt kraftigt höjas för att på sikt avskaffa begränsningsregeln. Detta för att underlätta och motivera fler att arbeta extra, men fram till dess vill vi att Region Västmanland när fribeloppet återinförs tar fram ett system som kompenserar studerande för minskat studiestöd till följd av gränsvärdet för fribeloppet. Den åtgärden skapar förutsättningar för att fler studerande inom vårdyrken som vill och kan motiveras att jobba extra inom Region Västmanland och förbättrar vår kompetensbemanning.

Tomas Högström (M)

Mikael Andersson Elfgren (M)

Jenny Landernäs (M)

regionråd i opposition