Debatt: Sluta hugga ner träden på Öster Mälarstrand

För vissa är ett träd bara ett träd. Men sanningen är att träd och skogar är mer än så. De är hem för tusentals olika arter. De renar luften och är mycket viktiga för miljön. Genom att förstöra dem förstör vi många hotade arter, gör många djur hemlösa och påverkar klimatet som helhet.

Sluta hugga ner träden på Öster Mälarstrand. Skydda Mälarparken. Många av träden är mer än 100 år gamla. Skydda dem. Bygg på platser som det inte finns träd. Skydda djuren och naturen från människor.

”A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people”

Theodore Roosevelt

Anita Muchilwa Wallén