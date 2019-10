Debatt: Sluta visa förkärlek för dem som stödjer diktaturer

Med all tydlighet kan vi enkelt konstatera att Svenska Akademien har en förkärlek till de som försvarar massvåldtäkter på kvinnor under krig, folkmord och etnisk rensning. 2005 tilldelades Nobels litteraturpris till Harold Pinter och nu till Peter Handke.

Så sent som den 17 september, för första gången någonsin hölls ett seminarium i Riksdagen med den första kvinna som hade våldtagits i flera månader under kriget i Kosovo. Det var mer än 20 000 flickor, tjejer och kvinnor och flera hundra pojkar och män som våldtogs under kriget i Kosovo 1998–99. För varje människa som var närvarade var det omöjligt att hålla tårarna tillbaka när hon berättade små delar av det helvete som hon och tusentals andra upplevde under styret av krigsförbrytaren Slobodan Milosevic, vars ivrigaste försvarare Peter Handke, har nu Svenska Akademien belönat. I Bosnien likaså våldtogs fler än 22 000 tjejer och kvinnor och folkmord, etnisk rensning utfördes av order från Peter Handkes lovediktator Milosevic.

Men, Svenska Akademien anser inte att det är ett problem! Säg det till Vasfije Krasniqi Goodman som vittnade hur hon och tusentals andra våldtogs under order av Handkes idol.

”Det handlar inte om deras åsikter och tron, utan enbart om deras litterära verk”, brukar Akademien försvara sig med. Men, när det handlar om mer än bara åsikter och tron?

Säg det till mig som har förlorat flera familjemedlemmar på grund av illgärningar utförda på order av Handkes idol. Säg det till de som fortfarande hittar kvarlevor efter folkmordet i Srebrenica. Säg det till de cirka 200 000–300 000 svenskar med rötter ifrån Balkan som har öppna sår. Att tilldela priset till en person som Peter Handke är ett stort slag mot alla dem.

”Det handlar inte om deras åsikter och tron, utan enbart om deras litterära verk”, brukar Akademien försvara sig med. Men, när det handlar om mer än bara åsikter och tron?

Handke ville vittna i FN:s tribunal för krigsförbrytelser till stöd för Slobodan Milosevic, vilket han framförde under sina besök i cellen i Haag, Nederländerna. Han höll även tal när denne krigsförbrytare begravdes.

Att dela ut priset till Peter Handke är det samma som att dela priset till en duktig författare som gav stöd till Adolf Hitler. Varken mer eller mindre.

Sist men inte minst, förra året, tilldelats inget pris i litteratur på grund av de sexskandaler som blev offentliga inom Svenska Akademien efter #MeToo kampanjen. Det verkar som att den förkärlek till de som stödjer massvåldtäkter på kvinnor finns kvar på ert kontor i Gamla Stan. När ska ni uppdatera ert kunnande och inse att era beslut har global betydelse?

Avni Dervishi

Statsvetare, fd FN-anställd

Anmäl text- och faktafel