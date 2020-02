Debatt: Socialdemokraterna bör prioritera västeråsarna

Replik på inlägget "Partistöd är demokratistöd", VLT den 19 februari.

För en tid sedan lämnade jag in en motion om att sänka den summa skattemedel som betalas ut till partiernas egna konton. VLT uppmärksammade detta genom ett reportage och jag skrev även en efterföljande debattartikel inom området. Något som uppenbarligen fick den socialdemokratiske ordföranden i Västerås, Magnus Johansson, att se rött.

Samtliga partiers ekonomiska stöd ska enligt motionen sänkas genom att implementera en ny utbetalningsmodell, inget specifikt parti gynnas eller missgynnas. Hittills är det bara Socialdemokraterna som protesterat.

I sin replik slår Johansson (S) på den stora krigstrumman och hävdar att förslaget är en fara för demokratin. Han hävdar alltså att en sänkning av mandatstödet på 0,6–0,7 procent per mandat, för Socialdemokraterna innebär det en sänkning på 124 432 kronor av det totala partistödet på hela 1 529 830 kronor per år, skulle utgöra någon sorts samhällsfarlig påverkan. Låt det sjunka in.

Vi kan kort fundera över vad det kan innebära i praktiken. Exempelvis några färre flygblad, innehållandes information som kan förmedlas på betydligt effektivare sätt. Några färre valaffischer som ändå verkar hamna i Svartån, det är visserligen olyckligt men Sverigedemokraterna avstod helt från att sätta upp dessa affischer på grund av detta. Socialdemokraterna kan även kort och gott effektivisera, precis som ni direkt eller indirekt pressat diverse förvaltningar till att göra.

Jag kan med säkerhet endast tala för mitt eget parti men enligt min vetskap har partierna det redan gott ekonomiskt ställt. Jag menar istället att skattemedlen därmed gör större nytta i kommunens verksamheter, exempelvis inom förskolan, äldreomsorgen eller varför inte som en bonus i habiliteringsersättningen. Individ- och familjeförvaltningen har ännu inte löst sitt ekonomiska underskott, jag är säker på att medlen är uppskattade där.

Det kan för vissa tyckas märkligt att det är just Socialdemokraterna, som utåt skyltar med ledord som solidaritet och välfärd, nu skriker högt och motsätter sig förslaget. Agerandet blottar dock det som i nutid är just typiskt socialdemokratiskt, makten och pengarna framför allt.

Johansson (S) är även aktiv politiker men representerar, enligt signaturen i sin replik, i detta sammanhang föreningssidan av partiet. Jag förutsätter att kollegorna i den samlade politiska majoriteten är mer resonabla och bifaller motionen. Trots detta ideologiska klavertramp är det inte försent för Socialdemokraterna att rädda situationen då motionen kan bifallas i fullmäktige.

Emil Thessén (SD)

oppositionsråd

