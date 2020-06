Debatt: Socialnämndens agerande är receptet som gör att barn får klippkort på BUP

Replik på ”Barnets bästa behöver inte betyda bäst för barnet”, VLT den 18 maj, ”SD: Vi står på barnens sida” vlt.se den 8 juni, och ”Det är alltid olyckligt när barn far illa”, vlt.se den 11 juni.

Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande Individ- och familjenämnden och Anna Lundberg (L), förste vice ordförande Individ- och familjenämnden är ute på mycket djupt vatten när de i sin debattartikel här på debattsidan den 17 maj 2020 ger kritik till Sverigedemokraterna samtidigt som de slår sig för bröstet och ger en bild av att socialtjänsten i Västerås genomför rättssäkra utredningar. Ni skriver ”Den metod som vi och en stor del av landets socialtjänster använder, Barns Behov i Centrum BBiC, säkerställer att utredningarna innehåller adekvat information samt att den uppfyller kraven enligt barnkonventionen.”

Nu är det på det sättet att jag har ställt både socialsekreterare och även dig Ann-Louise mot väggen när det gäller just BBiC och det som ni använder Er av är den fina logotypen, Era utredningar saknar det mest grundläggande när det gäller just BBiC. Jag har påtalat detta för dig Ann-Louise men du har enbart bemött detta med den arrogans som blivit synonymt med ditt agerande i barnärenden, trots att jag sökt dig upprepat via telefon, e-post eller brev så har du stängt dörren och dragit ner persiennerna för att slippa obehagliga frågor där du inte har några vettiga svar. Jag betvivlar att ni överhuvudtaget har den mest grundläggande kunskap i vare sig BBiC eller Barnkonventionen för då skulle Ni inte agera på det sättet som Ni gör. Sveriges förmodligen främste expert inom familjerättsområdet som även arbetat på Socialstyrelsen med dessa frågor fil dr. Leonard Ngaosuvan framför så svidande kritik emot er att om ni hade någon som helst självinsikt så skulle ni omgående ställa era platser till förfogande, och förändra arbetssättet för att säkerställa saklighet, opartiskhet och rättssäkerhet. Men så är inte fallet utan ni står fast vid ert arbetssätt och offrar barn på löpande band, tragedin med Esmeralda känd i media som ”lilla hjärtat” kan mycket väl upprepas även här i Västerås.

Vill man förstöra barn så ska man göra som på det sättet som Ann-Louise Molin Östling och Anna Lundberg bedriver verksamheten inom Individ- och familjeförvaltningen.

VLT skriver i en artikel den 3 juni hur socialtjänsten rycker ett litet barn från en trygg miljö bara för att gynna en mamma i ett vårdnadsmål utan minsta tanke på det lilla barnet. Mindre än ett dygn innan socialtjänsten beslutar att rycka upp detta barn från sin trygga miljö i familjehemmet så är samma socialsekreterare inställd på att begränsa umgänget för samma mamma då socialsekreteraren kommit fram till att mamman är en fara för barnets hälsa och utveckling. Likheterna med lilla hjärtat Esmeralda är skrämmande, Socialnämnden med Ann-Louise Molin Östling tar inte bara bort tryggheten för den lilla flickan när man rycker henne från hennes trygga miljö hos familjehemmet utan man låter även mamman bestämma att alla insatser från socialtjänsten omedelbart ska upphöra och därmed finns det överhuvudtaget ingen insyn om hur barnet har det. Har man den minsta kunskap i barns utveckling så skulle man aldrig någonsin från en dag till en annan rycka upp ett litet barn från det som har blivit barnets trygga miljö, för att barnet aldrig mer ska få träffa de som varit tryggheten under större delen av uppväxten. Detta är receptet för barn som får klippkort på Barn och ungdomspsykiatrin BUP.

Vill man förstöra barn så ska man göra som på det sättet som Ann-Louise Molin Östling och Anna Lundberg bedriver verksamheten inom Individ- och familjeförvaltningen. Socialsekreteraren ljuger sedan i sitt vittnesmål i Tingsrätten, för detta har socialsekreteraren blivit polisanmäld. Sammanfattningsvis kan sägas att socialtjänsten använder lögnen som arbetsmetodik inte BBiC.

Ann-Louise Molin Östling och Anna Lundberg har ni kurage nog för ett möte med mig, eller blir det som vanligt?

Håkan Malmström

Pappa med mycket god insikt i verkligheten

Anmäl text- och faktafel