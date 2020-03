Debatt: Stoppa det nya resecentret tills alla är med på tåget

Replik. Ett stort tack till lokförare Micke Lundgren för inlägget i VLT den 15 februari, "Tanke på ny station är bara ekonomisk katastrofplan", och till Åke Hillmans inlägg i VLT den 3 mars, "Stoppa projektet nu".

En insändare frågar: ”Provisoriskt – varför dyker det upp?”, VLT den 21 februari. Svaret är att innan rivningen börjar av nuvarande centralstation måste en tillfällig övergång av spårområdet med nedgångar till plattformarna byggas och en äldre lokal på södra sidan av spåret i närheten av silosen inredas som en tillfällig tågstation och användas tills det nya resecentret är byggt.

En motivering för att resecentret måste byggas vid centralstation är att trafikströmmarna är som störst där. Kan orsaken vara att resenärerna vill komma till station?

En annan motivering är att city måste komma närmare Mälaren. Kan en breddad gångväg över spåren göra detta underverk?

Ska det tänkta taket på resecentret symbolisera de arkitektoniska framstegen som gjorts det sista 100 åren sen ASEA-tornet ritades av stadsarkitekten Erik Hahr? Takhöjden är för hög för att vara ett bra väderskydd.

För resenärerna finns det plats för 350 bilpendlare och ett hundratal cyklar. Är tillströmningen av resenärer inte större?

Det är svårt att få fram vad det kostar Västerås kommun att bygga ett nytt Resecenter. Orsaken är att det inte finns något avtal hur kostnaderna ska fördelas. Har ägarna av stationshuset Jernhusen och Trafikverket som bygger spåren något intresse av att sätta Västerås stad på kartan? Knappast. Inget avtal finns med Lantmännen. Frågan med avloppsverket går att lösa om den tänkta byggnationen av bostäder runt avloppsverket ändras. Det är inte nödvändigt att förtäta byggnationen längs hela stranden till Mälaren.

Enligt Sanna Edling, projektchef Mälarporten, är Trafikverkets önskan sex spår med tolv hållplatser. Det vill säga, att två tåg ska dela på ett spår med två hållplatser. Plattformslängden blir då 600 meter inklusive ett växelkryss. Längsta plattformen i dag är cirka 370 meter. Det felas då 230 meter.

Till de 600 meter behövs också växlingsgator på 2 x 200 meter vilket blir 1 000 meter. I dag är bangården cirk 750 meter. Trafikverket har inga pengar före 2029 och då är det många som vill vara med och dela på pengarna i den Nationella transportplanen.

Bredden på bangården är i dag cirka 70 meter och det räcker med 65 meter. Därutöver krävs det 30 meter till närmaste bebyggelse från mitten av spåret för att klara urspårningar och ”Farligt gods”. Avskrivningstiden för ett järnvägsspår är 40 år och Trafikverket räknar med tanke på den ökande trafiken att hela bangården ska vara ombyggd till år 2040.

Stigningen på järnvägen bör inte vara mer än 10 meter i höjd på en kilometers längd (10 promille) för godståg. Från Pilgatan och ända fram till Hästhovsgatan är stigningen brantare. (Mina data kan vara fel på + - 0,5 meter i höjd.)

Lägger vi då resecentret i Kopparlunden måste hela bangården byggas på pelare genom hela Kopparlunden vilket blir dyrt. Ett bra och billigare alternativ är att flytta tågstationen till Stenby 2,5 km norr om Kopparlunden men lägga bussterminalen i Kopparlunden och ett parkeringshus mellan Malmabergsgatan och järnvägen söder om E18.

Mellan Kopparlunden och Stenby byggs två spår för självkörande spårvagnar. Med två spårvagnar/skyttlar som avgår var femte minut blir färd- och väntetiden under fem minuter. Flyttas tågstationen och bussterminalen så kommer troligen trafiken att minska vid nuvarande centralstation och i centrum.

På nuvarande bangård vid centralstation blir det ett spår kvar och under detta enda spår byggs en järnvägsbro så hög att lastbilar och höga bussar kan köra under järnvägen. Kopparbergsvägen kan då fortsätta under järnvägen till Kungsängsgatan. Järnvägsbroarna vid Pilgatan och Hamngatan tillåts bara för gående och cyklister.

Kan inte partierna enas och få full insyn i projektet är det bäddat för en folkomröstning.

Nu måste alla politiska partier i Västerås få full insyn i pengaflödet och enas om besluten över partigränserna för projektet Mälarporten så att vi slipper misstagen som gjordes för 20 år sen då station bara blev ett trapphus och där valresultatet styrde arkitekturen.

Kan inte partierna enas och få full insyn i projektet är det bäddat för en folkomröstning.

Gunnar Björklund

Sevalla

Anmäl text- och faktafel