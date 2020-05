Debatt: Svävande tak finns inte

Jag blir irriterad varje gång jag ser de tillrättalagda illustrationerna till de så kallade svävande taken vid Västerås Central. För det första finns det inga tak som kan sväva. De behöver stöd i form av pelare eller någon annan konstruktion som håller upp taken. De illustrationer som visats i VLT saknar all form av bärande konstruktioner i form av pelare eller annan konstruktion som håller upp taken. Dessa illustrationer är avsedda att ”sälja in” ett förslag till beslutande instanser. Att då redovisa en massa nödvändiga pelare och alltför tjocka takkonstruktioner tyckte väl illustratören eller hans uppdragsgivare skulle förfula presentationerna och göra det hela mindre säljande.

Beträffande takkanternas tjocklek kan man fråga sig om de har fått en realistisk presentation. I mina ögon är takkanterna väldigt tunna för att vara genomförbara. Jag har förståelse att det är en förstudie som redovisas men tycker samtidigt att någon form av realism med hur man praktiskt skall kunna utföra denna svävande konstruktion skall finnas med i denna typ av presentationer. Även om detta är en förstudie måste en konstruktör vara med i detta skede för att avgöra om de redovisade ritningarna/presentationerna är realistiska och inte ogenomförbara önskningar från arkitektens sida.

Man kan också fråga sig vad för nytta dessa tak skulle innebära. Tittar man på illustrationerna är det uppskattningsvis cirka sex meter upp till taket utmed gångstråket, vilket innebär att taken inte fungerar som regnskydd eftersom regn i stort sett aldrig regnar vertikalt utan i stort sett alltid ”snett”. Taken kommer alltså inte att skydda gångtrafikanter mot nedfallande regn. Om projektet blir färdigställt blir jag inte förvånad om skillnaden mellan dessa illustrationer och verkligheten inte kommer att vara jämförbara.

Kenneth Wahlström

