Debatt: Svenska misstag i coronabekämpningen

Världens länder tillämpar olika strategier i sin kamp för att begränsa spridningen av coronaviruset. Frågan är som bekant komplex och någon omfattande vetenskaplig forskning och kunskap som kunde vägleda, har vi inte tillgång till. Var och en handlar lite efter egen bedömning och tro. På många håll har politikerna tagit täten och visat handlingskraft, inte alltid med det bästa kunnandet. Andra har i likhet med Sverige i stor utsträckning överlåtit åt experterna att vägleda och styra. I det avseendet tycks ju Sverige vara det land som gått längst i den riktningen, vilket har tilldragit sig förvåning och även en hel del kritik.

Vilken väg som varit mest framgångsrik är för tidigt att säga, om vi ens någon gång kan avgöra det. Tre grundläggande ställningstaganden i den svenska strategin måste anses misslyckade. Det kan man redan på detta stadium slå fast.

I månadsskiftet februari-mars var strategin att spåra upp och genom tester ringa in alpresenärerna och deras närmaste kontakter. Det var tydligt att smittan kom utifrån, företrädesvis från just det hållet. När de första ”interna” fallen började dyka upp utan uppenbar koppling till alpturisterna avstannade testverksamheten. Har väldigt litet värde, konstaterade Folkhälsomyndigheten, FHM. Ett tydligt misstag ser vi nu, när man sent omsider fått klart för sig att testandet har många fördelar. Genom breddtester får vi en uppfattning om hur långt upp på den berömda kurvan vi kommit och vi kan bättre avgöra hälsostatus hos sjukvårdpersonalen, vilka som kan gå till jobbet och vilka som ska stanna hemma

Då regionerna var och en på sitt håll mer eller mindre framgångsrikt jobbade för att säkra tillgången på skyddsutrustning grep regeringen in och gav Socialstyrelsen uppdraget att ta det nationella ansvaret för anskaffningen. Myndigheten har uppenbarligen inte levt upp till förväntningarna, vilket inte förvånar. Byråkratiska Socialstyrelsen har inte den erfarenhet och affärsmässiga kompetens, som erfordras för att ge sig ut på en het internationell marknad. ”Bocken som trädgårdsmästare” skulle man nog kunna säga.

FHM och regeringen har handlat reaktivt. FHM:s försiktiga linje har gått ut på att ”vi avvaktar och ser hur det utvecklar sig. Om det blir värre kan vi dra åt skruvarna litet hårdare”. Men då är det oftast för sent att skärpa restriktionerna. Man måste agera mycket mer proaktivt, räkna med det värsta och agera utifrån det. De tal av insjuknande vi ser i dag kommer från smitta som spreds för två veckor sedan. I detta avseende har Sverige utmärkt sig väldigt tydligt och negativt

Det är nu ganska uppenbart, vilka negativa konsekvenser dessa missgrepp lett fram till. Nu kan vi bara hoppas att ett senkommet agerande kan rätta till försummelserna. Vad gäller vårdpersonalens skyddsutrustning ser det dock ganska mörkt ut.

Ulf Hedman

Västerås

Anmäl text- och faktafel