Debatt: SVT pushar ett snart utdött Miljöparti inför valet

SVT Aktuellt har dagligen under hela sommaren ägnat stora delar av sina sändningar åt omfattande rapportering om olika extremväder – översvämningar och bränder – allt för att driva på klimatalarmismen i samhället. Att det inte skulle vara politiskt motiverat och ett sätt att pusha för ett snart utdött Miljöparti inför valet känns mindre troligt.

I måndagens sändningar förfasade sig hela Aktuelltredaktionen med Erika Bjerström i täten i över IPCC’s senaste rapport. Åter framförs de argument vi tvångsmatats med sedan sent 70-tal, att vi har si och så kort tid på oss att sluta använda fossila bränslen och därmed hindra ökande uppvärmning. Sveriges representant i IPCC’s klimatpanel intervjuades och konstaterade att eftersom det gått 7 år sedan IPCC’s senaste syntes-rapport så har vi i dag ännu kortare tid på oss – ett inte värst intelligent inlägg – den konklusionen kan till och med jag räkna ut.

Erika Bjerström är SVT’s klimatreporter – helt i avsaknad av någon som helst utbildning relaterad till klimat. Däremot är hon duktig på att leta upp klimatalarmistiska rapporter från jordens alla hörn och att göra engagerade reportage om bränder, översvämningar och isavsmältningar samt intervjuer med lokala förmågor som delar SVT’s alarmistiska agenda. Förunderligt nog har SVT och Bjerström aldrig någonsin intervjuat en enda forskare med avvikande uppfattning i klimatfrågan, trots att det finns en uppsjö av både svenska och internationella forskare som är mer eller mindre tveksamma till IPCC’s datamodellerade förutsägelser.

IPCC fastslår enligt reportaget att det är tydligt fastslaget att det är människans utsläpp av CO2 som orsakar de extremväder vi de senaste åren upplevt. Att dra så drastiska slutsatser av olika former av extremväder under de senaste 3–5 åren känns knappast vetenskapligt underbyggt. För att kunna relateras till klimat och inte väder krävs tidsspann om minimum 30 år. Extremväder har under miljarder år varit en del av jordens naturliga utveckling utan att människan ens varit påtänkt.

I programmet fastslås att jordens medeltemperatur är den högsta på 100,000 år och att CO2 -värdena är de högsta på 2 miljoner år!

Det skulle onekligen vara intressant att veta hur och var vetenskapen funnit entydiga bevis för dessa alarmistiska påståenden som inte bara berör tiden från homo sapiens barndom utan även förhistorisk tid.

Det så kallat neutrala och opolitiska SVT har länge sett det som sin huvuduppgift att påverka svenskarna och våra politiker att acceptera enorma kostnader för omställningar i klimatalarmismens namn. SVT’s försvar till det som många svenskar anser vara icke neutralt och opolitiskt agerande är att det enligt dem inom vetenskapen råder konsensus i klimatfrågan.

För oss som inte håller med så är deras konsensus till 100 procent baserat på att man endast lyssnar på forskare och forskningsrapporter som sjunger med i kören.

Alla forskare och deras rapporter som motsäger IPCC’s tolkningar och agenda tystas effektivt av forskningsuniversitet, bidragsgivare och media.

Den nya tidens demokrati är endast aktuell för dem som har rätt åsikter – oavsett om det gäller klimatet eller invandringsfrågan.

Leif Kullberg