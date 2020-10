Debatt: Synpunkter på stadsplanering och utbyggnad

Nyligen har asfaltering gjorts på nya vägar/gator i blivande bostadsområdet väster om Håkantorpsskolan på Skälby. Staketen till områdets har tagits bort och det går att cykla där nu. Stomnätsgatan förlängs in i de nya kvarteren Geodeten och Kartografen.

Det ser ut att kunna bli ett bra område med närhet till skogsdungar och till Skälby idrottsplats. Några synpunkter från mig:

1) Gång- och cykelvägar, GC-vägar. Det fattas en eller två GC-förbindelser till Västerleden. Det är endast ett avstånd på cirk 200 meter. Det skulle ge en önskvärd förbindelse västerut både för människor på Västra Skälby och för oss i befintliga på Östra Skälby samt för de som besöker Skälby IP, utan att vi behöver ta en lång omväg söderut via Köpingsvägen.

Det går i dag att leda en cykel via Skälby IP på terrängstig och över gräsyta förbi Karlshäll till Västerleden i höjd med Truck stop. Sedan kan man ta sig vidare. I fördjupade översiktsplanen ÖP 58, Plankarta finns med en ny GC-väg till Västerleden. Jag önskar att det inom kort ordnas antingen denna, eller en annan sådan GC-väg från Skälby IP. En ny felande GC-väg skulle inte behöva röjas och sandas vintertid, utan kunna ha ett skidspår.

2) Tillfartsväg, bilgata, till de nya kvarteren i norra delen av Västra Skälby. I planerna hänvisas trafiken till att ske via den förlängda Stomnätsgatan, som gör en lång sväng österut mot Skälby Gårdsgata och där ansluter till Köpngsvägen (vägen mot Dingtuna). Det verkar inte som att biltrafik skall kunna ske mot befintliga Skälby, till exempel via Skälbygatan. Det borde göras flera förbindelser, bland annat för att undvika trafikstockning mot Köpingsvägen. Åkväg från norra delen av Västra Skälby via Stomnätsgatan när man ska västerut eller ut på E18 blir onödigt lång och ologisk. Det bör göras en gata ut mot Västerleden och helst också mot Skälbygatan. Man kan begränsa genomfartstrafik bland annat med skyltning.

Om försäljningspriset på tomterna:

I VLT den 20 oktober så framgår att kommunen kommer att sälja 4 av 39 tomter vid sidan av tomtkön för att man skall få en vägledning om marknadsvärdet.

Det är väl givet att när man för några få tomter kan köpa sig förbi tomtkön, så blir priset högt och vägledningen får litet värde.

Bengt Andersson

Skälby

Fotnot: Referens till Fördjupad översiktsplan ÖP 58, Västra Skälby aug 2004 och Detaljplan DP 1635, Kartbladet med flera Västra Skälby, Västerås

