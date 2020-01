Debatt: Tänk om och tänk grönt gällande byggnation vid Vallby hage

2018 bildade S, L, M och C koalitionen Utveckling Västerås. De enades om ett 140-punktsprogram som de ska driva under 2018–22. Under stycket samhällsbyggnad kom man överens om följande:

Vi ska bygga blandat och klokt, så att vi motverkar segregation och värnar grönområden.

83: Bygg en blandad stad för att motverka segregation.

84: Bygg i hela kommunen. Förtätningar ska ske med förnuft och i huvudsak på ytor som används dåligt. Stoppa förtätning på grönområden.

85: Förbättra dialogen. Dialog ska inledas i tidigt stadium med närboende och andra berörda innan byggprocessen. Fler ortsdialoger runt om i kommunen samt stadsdelsdialoger. Tillämpa inslag av medborgarbudget i stadsdels- och ortsutveckling.

Fina ord, men hur står det nu till efter över ett år vid makten. Vi tar ett exempel från verkligheten, detaljplan 1894 vid Vallbyleden. Fem meter från befintligt villaområde och tomtgräns föreslås att få uppföra 8,5 meter höga hus och 80 lägenheter på ett område som är planlagt som parkmark som i den gamla detaljplanen beskrivs ”utgöra ett värdefullt inslag i området”, men som tyvärr har missköts av kommunen under flera år. Trots det används den flitigt av boende och fritidsbarnen på området.

Kommunen anser att Vallby behöver blandade upplåtelseformer för att minska segregationen. Hur tänkte kommunen? 77 procent av alla bostäder på Vallby är hyresrätter och planer har godkänts för byggandet av ytterligare hyreslägenheter. Andelen med svensk bakgrund är 33 procent på Vallby att jämföra med övriga Västerås där 72 procent har svensk bakgrund och det fortsätter att minska. Allt ovan enligt kommunens egen statistik. I stället för att ändra eller åtminstone stoppa den utveckling gör kommunen precis tvärtom, de vill få in mer hyresrätter.

Vidare skrivs det i 140-punktsprogrammet att de ska förbättra dialogen. Vetskapen om detta projekt fick Vallbybor reda på genom VLT. Detaljplanen berör betydligt fler människor då området är en viktig länk mellan Vallby och Hagaberg och ligger precis vid utfarten från Vallbygatan.

Vi deltar gärna i en dialog, då vi kan vårt område bäst om hur vi kan utveckla Vallby, tillsammans. Men vi betackar oss för resonemang om vad som efterfrågas och behövs på Vallby från både byggherrar och kommun som uppenbarligen har väldigt märkliga uppfattningar om Vallbys behov.

Återigen, vad tycker utveckling Västerås, men även övriga partier, om planerad byggnation, om vallöften, om segregation och att tilldela ett så pass komplicerat byggprojekt till en byggherre som kanske inte har de rätta förutsättningarna för ett så stort projekt?

Vi ser med stor oro, dels avseende val av upplåtelse, val av bebyggelse och placering. Vi önskar en förklaring till hur detta har fått ske med tanke på utveckling Västerås 140-punktprogram som uppenbarligen inte verkar gälla för Vallby.

Avslutningsvis undrar vi hur kommunen tänkt kring all den byggnation som nu planeras kring Vallbyleden? Detta projekt plus Sätra, Källtorp, Vedbobacken och alla andra projekt som vi ännu inte känner till. Infrastrukturen till och i området är under all kritik och som all normal stadsplanering så bör infrastrukturen byggas ut innan projekt genomförs och hur var det med mottot att det ska byggas i hela kommunen? Varför ska allt fram på samma gång vid Vallbyleden och när ska det byggas ut på Irstas, Rönnbys och Hamres stora grönytor?

Simon Bahar

