Debatt: Thessén: Löfven träffade sverigedemokraternas akilleshäl

"Om man har en migration som innebär i storleksordning att man inte klarar av integrationen då blir det så att vi får sociala spänningar i ett samhälle och det är inte bra." Detta meddelande vår socialdemokratiska statsminister Stefan Löfven under en intervju i SVT:s Aktuellt.

Det politiska budskapet känns igen från andra partier, inte minst från Sverigedemokraterna vilka byggt partiets existensberättigande på just denna fråga. Socialdemokraternas nyfunna inställning i frågan kommer att skapa debatt, både intern inom parti och regering samt extern i form av medial uppmärksamhet. Det blir en utmaning för partiet. Klarsynt tycker vissa, fiske i grumliga vatten tycker andra.

Men huvudfrågan är varför sker detta utspel trots uppenbart konfliktskapande internt och mellan samarbetspartier?

Under det senaste decenniet har retoriken hårdnat i frågan, mycket långsamt har det politiska samtalet flyttats över till det som kan benämnas som högerns planhalva av debatten. Det vill säga ett tydligt fokus på migration samt brott och straff.

För den vanliga medborgaren kan det tyckas vara långt till nästkommande val, endast halva mandatperioden har passerat. Internt inom våra politiska partier börjar dock krigstrummorna mullra inför nästkommande valrörelse 2022. Partistrateger och kommunikationsavdelningar lägger ut taktiker för kommande fältslag.

Stefan Löfvens ordval tyder på att viktiga beslut tagits internt som kommer att forma den politiska debatten framöver. Utspelet och vändningen kan tyckas ha kommit plötsligt. Instinktivt reagerar främst företrädare för Sverigedemokraterna på detta. Förlöjligande och aggressiva inlägg från dess företrädare runt om i landet fyller våra facebookflöden, givet insyn i den så kallade filterbubblan. Mellan radernas syns också en välbefogad oro hos dessa.

Denna aktion av Socialdemokraterna är väl avvägd, scenariot har givetvis stötts och blötts internt. Partiet har landat i att en prioriterad strategi är att underminera Sverigedemokraterna.

Ordspråket lyder: If you can't beat them, join them. När krutröken lagt sig efter statsministerns uttalande har Sverigedemokraterna all anledning till oro. Mycket talar för att företrädarna för partiet inte själva vet om det än. Risken är överhängande att Socialdemokraterna effektivt manövrerar ut Sverigedemokraterna i politiska debatten.

Socialdemokraterna sitter än så länge även på makten och handlingskraften för att dessutom genomföra konkreta åtgärder kopplat till denna nyfunna insikt gällande migration och brottslighet. Avsaknad av detta eller otillräckliga åtgärder kommer med största sannolikhet annars vara politiska motståndarnas främsta argument. Den inkonsekventa hållningen i frågan kommer också att användas som ett slagträ i debatten men vi vet sedan tidigare att väljarna glömmer relativt snabbt.

Sverigedemokraterna behöver likt alla oppositionspartier konflikter med den styrande majoriteten för att vara relevanta. Ett sken av någorlunda samsyn i frågan om migration och brottslighet är således deras akilleshäl. Så upp till bevis Socialdemokraterna, ni har här chansen att befästa sin dominans inom svensk rikspolitik för en överskådlig framtid.

Emil Thessén

oppositionsråd

Fil.master i statsvetenskap

