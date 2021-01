Debatt: Tidningen borde bli en lokal granskare och faktaspridare

Den 1 oktober skrev jag en debattartikel i VLT där jag ställde tre klimatrelaterade frågor till VLT, "Media, företag och politiker har ett särskilt stort ansvar". Chefredaktören svarade då att detta var viktiga frågor, att man hade en plan som han inte ville avslöja och att redaktionen skulle genomgå en utbildning i ämnet inom några veckor. Tre månader har gått och jag har inte noterat någon förändring i VLT:s arbete kring de av mig ställda frågorna. En uppföljningsfråga per mail under november gav heller mest ett ”jasså” till svar.

Därför ställer jag dessa tre frågor igen:

1) Vad har VLT för plan för att använda sin lokala plattform för att sprida fakta inom Klimat och mIljöfrågan till kommuninvånarna?

2) Vad har VLT för plan för att ta sin granskande roll på allvar och efterfråga politikernas konkreta mål- och handlingsplaner för att minska miljöpåverkan?

3) Vad har VLT för plan för att granska även de lokala företagen och deras miljöpåverkan?

Jag har en lång lista på saker som jag tror Västmanlands läsare skulle vara intresserade att läsa om.

Några exempel:

• Vad gör kommunen, samt de stora skogs- och bostadsbolagen för att öka den biologiska mångfalden i regionen?

• Vad gör de stora mataffärerna för att sluta sälja produkter som bidrar till skövling av regnskog och reducering av biologisk mångfald?

• Vad gör kommunen för att säkra att bostäder byggs på långsiktigt säkra platser? Säkra även vid höjda vattenstånd och ökat extremväder?

• Vilka konkreta tips till hållbart liv i Västerås kan VLT bistå med? Kanske intervjua några olika personer som lever hållbart. Det goda exemplet är alltid viktigt i allt förändringsarbete.

Om man brister i inspiration finns massor att hämta från ett axplock; Lyssna på podar: Vetenskapsradions Klotet, kolla in andra tidningars bevakning av ämnet: DN, The Guardian. Läs på om grundfakta: Kolla in SMHI:s eller NASA:s Klimatsida. Filmer: Se David Attenboroughs två filmer (ja, finns en ny om biologisk mångfald) samt läs på till exempel Världsnaturfondens hemsida.

Jag ser fram emot att VLT kliver fram och tar sin roll som lokal granskare och faktaspridare på allvar.

Maria Signal Martebo

Tack för dina goda tips på infallsvinklar i detta intressanta och viktiga ämne.

Daniel Nordström

chefredaktör och ansvarig utgivare, VLT

