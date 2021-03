Debatt: Tillsammans för en bättre äldreomsorg

Svar till Veronica Magnusson och Elin Cederberg, fackliga företrädare för Vision, "Stärk ledarskapet och höj kvalitén i äldreomsorgen", VLT den 2 mars.

Det är ett angeläget ämne som de fackliga företrädarna tar upp. Men inte behöver ni överdriva om hur verkligheten ser ut, vi i den styrande majoriteten, S, L, C och MP, har förstått vikten av att satsa på ett närvarande ledarskap. Både under det gånga och innevarande år satsat budgetmedel för att nå målet att under mandatperioden ha maximalt 35 medarbetare per chef och ett långsiktigt mål om 25 medarbetare per chef. Vi har redan nått vårt mål för mandatperioden. I dagsläget är det 25 medarbetare per chef på servicehus och inom hemtjänst och 27 medarbetare per chef på äldreboenden. Detta räknat på tillsvidareanställda och medarbetare med långtidsvikariat, timvikarier som går in och ersätter dessa vid sjukdom, semester eller annan ledighet ingår inte i redovisningen.

Den styrande majoriteten har och kommer att fortsätta minska på central administration för att kunna satsa bland annat på att förstärka äldreomsorgen. Den administrativa personal som jobbar verksamhetsnära berörs inte av sparbetingen inom den centrala administrationen. Därför söker många från central administration sig ut till verksamhetsnära jobb, de kan komma i fråga om de uppfyller kraven på kompetens. Finns ingen med rätt kompetens har verksamheten möjlighet att söka personal externt, detta är bakgrunden och hanteringen av anställningsstoppet.

Bengt-Åke Nilsson (L)

ordf. äldrenämnden

Jonas Cronert (S)

kommunalråd med ansvar för personalfrågor

