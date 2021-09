Debatt: Tomma tunnor skramlar mest

FN:s nya klimatrapport AR6: "Klimatförändring 2021 - utbredd, snabb, klimatförändringen förvärras". Låter riktigt otäckt och ger alarmisterna vind i seglen.

Vi översköljs varje dag i massmedia av larmen om skogsbränder och översvämningar där förklaringen alltid anges vara klimatförändringen och att denna i sin tur enbart är förorsakad av människan och koldioxidutsläppen från fossila bränslen. Verkligheten, som är väl dokumenterad visar dock att både bränder och översvämningar har varit lika vanliga eller vanligare förr.

Samtidigt med rapporten släppte FN:s klimatpanel (IPCC) 9 augusti sin pressrelease över AR6 (Assessment Report) där hotbilderna för framtiden skruvades upp.

Men vad är sanning? Den som minns vad viskningsleken går ut på kan jämföra medias rapportering med de faktiska data som IPCC:s arbetsgrupper funnit. När dessa efter att ha passerat SPM, alltså sammanfattning för politiska beslutsfattare, pressreleaser och sedan när journalisternas insats når allmänheten. Den värsta förstärkningen av hotbilden sker när alarmister och journalister övertolkar maximalt. Inte minst i TV4 och SVT. Aktivism, aningslöshet eller övergripande beslut i mediehusens ledningar?

Vad är det som gör den här rapporten när den når allmänheten så mycket värre än den förra för sju år sedan?

Den globala uppvärmningen från 1850 till i dag sägs vara 1,07 C . Det är ingen skillnad.

Kritikerna visar på att de skrämmande temperaturerna bara finns i datormodellernas framtidsscenarios. Där används nu nya datormodeller, som delvis ger orimliga resultat. Modellmakarna säger att de inte hunnit finputsa dem inför AR6. Gavin Schmidt, NASA GISS Institute, som är nära IPCC säger: "Galet skrämmande - och fel". Nuvarande trend är 0,15 gr/decennium, medan under perioden 2000 - 2020 ingen ökning skett enligt satellitmätning . En kanadensisk modell, CanESM5 ger en värmningstrend som är 7 gånger högre än verkligt uppmätt. Den bör förses med varningstexten: "Får endast användas i underhållningssyfte"!

Det är trots allt temperaturutvecklingen som är kärnan i klimatfrågan. Då är det märkligt att man återigen lyckats trolla bort tidigare väl belagda varma perioder. Den medeltida värmeperioden cirka 900 - 1200 är som bortblåst. Också den varmare perioden 6 500 till 8 500 år tillbaka har gjorts om till kall. Den så kallade hockeyklubban, som gav Al Gore Nobelpris och Michael Mann som fuskade fram den vanära, har återuppstått. En nödvändig lögn för att få oss att tro att det inte varit varmare på 100 000 år!

De tidigare värmeperioderna finns mycket väl dokumenterade bland annat genom isborrkärnor (GISP2) från Grönland.

Nytt i AR6 är att det är första rapporten som säger att extremt väder kopplas till människornas verksamhet på planeten. Tidigare har IPCC varit tydliga med att det inte finns statistik som tillförlitligt kan koppla samman väderhändelser med mänsklighetens påverkan.

Så det är väl statistik från de senaste sju åren de ser som beviset!

( Googla Professor Ole Humlum, The State of the Climate in 2020 )

Katastrofen finns bara i modellerna. De utgår från olika antagna koldioxidhalter i atmosfären. Fem modeller finns, men tre av dem avfärdas enkelt som rena amsagor av forskare. Det hindrar inte alarmister att predika domedagen utifrån det värsta scenariot av de tre. Scenariot benämns RCP8.5 och används av vårt SMHI att förse politiken med som underlag för samhällsplaneringen! Man spår att havet stiger 1 m till år 2100 när verklighetens takt av 1,8 mm/år visar på 0,14 m! Det är amsagor därför att det finns ingen möjlighet att förbränna så mycket fossila bränslen att RCP8.5 kan inträffa. Den goda nyheten att AR6 nu uttrycker låg sannolikhet för det alternativet, förefaller det som att allmänheten inte behöver veta.

Det finns all anledning att vara skeptisk. Vi uppmanar läsarna att dra egna slutsatser vilka drivkrafter som kan finnas bakom de extremt överdrivna hotbilderna. Det här är mest troligt en stressad larmrapport då ett nytt misslyckande vid klimatkonferensen i Glasgow i höst, kan bli ett grundskott mot hela klimatprogrammet med Parisavtalet som ledstjärna.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Fria debattörer