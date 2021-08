Debatt: Trygghet kräver handling

Ett av de områden som många västeråsare ser som otrygga är stationsområdet, vägen till centrum och Vasaparken. Tyvärr har flera våldsbrott ägt rum, nu senast i veckan. Vi, Kristdemokrater och Moderater, har därför återkommande under mandatperioden lagt förslag om trygghetsåtgärder. Vi har efterfrågat ordningsvakter och kameraövervakning. Vi ser behovet av ett proaktivt arbete med att förebygga otryggheten och tillskapa ett tryggare centrumnära område.

Under juni månad i år lämnade vi in ett så kallat nämndinitiativ, ett förslag på åtgärder i nämnden för idrott, fritid och förebyggande. Vi belyste den utsatthet och otrygghet som möter människor i och omkring Centralstationen och vägen till och från stationen, något som är oacceptabelt. Vi ser nu med glädje att våra förslag har fått gehör och ett gott arbete med samverkan mellan olika parter för att öka tryggheten vid stationen och till och från stationen från centrum nu sker.

Vi skulle även vilja se att våra förslag om trygga stråk i Vasaparken och förslag som lämnats om att låta Foodtrucks få möjligheter att ställas upp i parkområdet skulle bifallas och inte som det gjorts, dras i långbänk av den S-ledda majoriteten i Västerås.

Det är konstruktiva förslag som vi lämnar som skulle göra området inbjudande och mera tryggt att vistas i. För det skulle även kunna medföra en större genomströmning och vistelse av människor i området. Vi vill se ett levande och tryggt centrum, park och stationsområde där det kan vara naturliga mötesplatser och ett tillfälle till rekreation och friluftsliv för västeråsarna, under trygga former. För att det ska bli verklighet så krävs mer vilja och beslut, något vi ser i det förslag från oss som under veckans nämndmöte bifölls.

Vi hoppas vi kan få se en än större vilja och full enhet omkring de övriga konstruktiva trygghetsskapande förslag vi tidigare lämnat och som vi in i framtiden kommer att lämna för att göra vår stad tryggare än den är i dag.

Anna Hård af Segerstad (M)

2:e vice ordförande i Nämnden för idrott fritid och förebyggande

Samuel Stengård (KD)

Ledamot i Nämnden för idrott fritid och förebyggande