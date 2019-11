Debatt: Två alternativ om Kopparlunden

Det drar ihop sig till beslut i Stadshuset om Kopparlunden.

De två alternativen:

1) Tegel med stil från sent 1800-tal/tidigt 1900-tal. Företagande och boende i harmoni. Med ömsesidig respekt för varandras intressen. När Kopparlunden i nuläget är nästan fullt. Plus det nya förslaget att packa in ytterligare 3 000 boende in i området. Som ökar boendet i området från 0 till 3 000. Max 500 boende tack. Utan boende i centrala och södra området för de fyra taktiskt styckade detaljplanerna. Utifrån den klassiska teorin med dominobrickor. Boende ska anpassas till företagandet förr 1 000 privat anställda löntagare i Kopparlunden. Inte tvärtom. Där 3 000 boendes intressen har ensamt befäl.

2) Plåtlådor och glasburkar för ihoppackat exploatörsvänligt massboende. Utan företagande. Nåt Kafé. Lite kultur. Utan grönområden. Nåt träd dock. Hämtat som blåkopior från nybyggda stadsarkitektoniska skräckexemplet "Kajstaden" i Västerås.

Kopparlunden: Helt fel tänkt från början kan inte kompenseras med att flytta på några cykelställ.

Evert Jonsson

VD för Teknikbyn 1998-2006

Västerås Stads Kommunfullmäktige 2002-2014