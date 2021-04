Debatt: Uppenbart att en A- och en B-grupp skapas

I över ett år har vi levt med restriktioner för att minska smittspridningen. Begränsningen av de sociala interaktionerna, vistelser med nära och kära, stängda skolor, gymbesök, restaurangbesök, shoppandet och resandet har påverkat oss alla. Konsekvenserna som krisen och restriktionerna har medfört över folkhälsan är uppenbara enligt statistiken. Depressionen ökar, ångesten ökar, ensamheten ökar, våld i hemmet ökar, självmorden ökar, arbetslösheten ökar och så vidare.

Pandemitröttheten ökar och allt fler vill återgå till det normala. Vaccinationstakten ökar och allt fler invånare blir erbjuden vaccin. Med lovord och hopp om att kunna återgå till det normala är det många som utan tvekan ställer sig i kö för sprutan. Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten vill nio av tio svenskar vaccinera sig mot covid-19. Det är inte heller ovanligt att många väljer att gå långa vägar för att få en dos så fort som möjligt, oavsett om det är ens tur eller inte.

Det finns dock fortfarande invånare som av diverse anledningar inte kan eller vill ta vaccinet. Vill dessa personer inte återgå till det normala? Självklart vill de det, det vill vi alla. Men vad händer när EU, världsledare och politiker såsom digitaliseringsminister Anders Ygeman öppet talar om att det är rimligt att vaccinerade personer kan komma att få en viss fördel framför de som inte är vaccinerade? Att det ska krävas ett vaccinpass för att delta i samhällets olika aktiviteter och evenemang samt tillgång till den internationella rörligheten? Jo det är uppenbart att en A- och en B-grupp skapas, där de icke vaccinerade blir andra klassens invånare.

Vaccintvånget är uppenbart. Den icke vaccinerade kommer att bli begränsad från att leva ett normalt liv. En av de första länderna som har introducerat ett vaccinpass är Israel, där majoriteten har blivit vaccinerade och därmed innehar ett “green pass”. Dessa invånare har delvis fått återgå till det normala, med fri tillgång till restauranger, gym, biografer, konserter, fotbollsmatcher och hotell medans de icke vaccinerade kommer fortsättas vägras tillträde.

Inom EU kommer ett gemensamt vaccinpass lanseras och för att handskas med vaccinvägrare kommer till exempel länder som Spanien att föra ett register över invånare som inte vill ta vaccinet, vilket kommer delas med resterande länder inom EU.

Detta är en väldigt oroväckande utveckling och ett hot mot friheten. Vi rör oss allt närmare kommunistiska Kina och deras nationella sociala kreditsystem. Systemet poängsätter hur pålitlig och duktig varje individ är, där invånarna rangordnas utifrån deras handlingar genom insamlad data från domstolshandlingar, regerings- eller företagsregister och medborgarobservatörer genom ansiktsigenkänning. En lydig och god invånare kommer få en rad privilegier såsom lättare att få banklån, bättre ränta och diverse rabatter för exempelvis el. Om man däremot uppför sig dåligt, till exempel utför något typ av brott, trafikförseelser, uppträder störande i offentliga miljöer, röker utanför rökrutor, surfar på blockerade hemsidor, sprider regeringskritik, fuskar i videospel och så vidare, så kommer personen att hamna på svarta listan. Straffen av att vara en dålig invånare är bland annat begränsningar i sitt resande i form av flygförbud och tågförbud, begränsad tillgång till hotell, svårigheter att få bra jobb, inga möjligheter till högre studier för sina barn, försämrad bredbandsuppkoppling, offentlig skam och så vidare.

Vi kan inte ta våran frihet för given!

“Freedom is never more than one generation away from extinction.”

Ronald Reagan

Leo Strömberg