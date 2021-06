Debatt: Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen är prioriterad

Svar på inlägget "Så kan digitaliseringen av Västmanland finansieras", vlt.se den 30 maj.

För oss socialdemokrater är hållbar tillväxt och utveckling i hela landet av största vikt. Therese Bengard och Helen Fahlin från Hela Sverige ska leva oroar sig för att regeringen ska missa chansen att ansöka om 34 miljarder kronor från EU:s återhämtningsfond. Vi kan komma med lugnande besked; regeringen ser till att alla tillgängliga medel för utveckling används.

Återhämtningsplanen ska som regel lämnas till EU-kommissionen i samband med att det nationella reformprogrammet lämnas in. EU-kommission har dock öppnat upp för möjligheten att lämna in planerna senare och flera länder förväntas använda den möjligheten. Det är av största vikt att den svenska planen och genomförandet av arbetet blir så bra som möjligt och därför har regeringen utnyttjat möjligheten till mer tid. För någon vecka sedan skickade dock regeringen in den svenska, väl genomarbetade, återhämtningsplanen.

Vi kan också glädja debattörerna med att just den fråga de lyfter fram - digitalisering och bredbandsutbyggnad på landsbygden - är ett av de fokusområden som regeringen har med i planen.

Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen i hela landet är prioriterad. Senast 2025 ska hela Sverige och hela Västmanland ha tillgång till snabbt bredband. Skillnaderna i tillgång till bredband mellan tätort och landsbygd minskar men vi socialdemokrater är inte nöjda förrän alla kan bo, arbeta och driva företag med snabb uppkoppling i alla delar av vårt län.

Pia Nilsson (S)

riksdagsledamot Sala

Olle Thorell (S)

riksdagsledamot Surahammar

Åsa Eriksson (S)

riksdagsledamot Norberg